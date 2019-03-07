Почему люди становятся приёмными родителями? В преддверии Дня женщин мы попросили поделиться своим, пусть и небольшим, опытом Валентину Кустову





Наша героиня – красивая женщина, замечательная жена и мама. А еще Валентина – человек невероятно позитивный и доброжелательный, с активной жизненной позицией, является депутатом Узовского сельского Совета. Но главное – она по-настоящему неравнодушная и отзывчивая, причем не на словах, а на деле. Ее материнского тепла хватает на всех, ведь она уверена: чужих детей не бывает.

Родилась Валентина в Беларуси, в деревне Рог Октябрьского района. Детские годы прошли в украинской Припяти, что в трех километрах от Чернобыльской АЭС, а юношеские – в российском Волгодонске. Потом Валентина вернулась в Беларусь, в Узу, куда после чернобыльской трагедии переехали с Брагинщины ее бабушка с дедушкой. С тех пор вся ее жизнь связана с Будакошелевщиной. Здесь она встретила свою любовь, здесь родились ее дочь и сын, здесь живут ее друзья, здесь она нашла свое место.

С мужем Василием они живут в счастливом браке почти 20 лет. Дочь Дарья – творческий человек. Сейчас она учится в Гомельском политехническом колледже, увлекается фотографией, пишет стихи. Сыну Алексею – 11, он учащийся Узовской школы.

– Они – моя радость и отрада. Ведь семья – главное в жизни. Поэтому, когда осенью 2018 года я узнала, что одноклассник моего сына Саша, который буквально рос на моих глазах, попал в социально-педагогический центр, я приняла решение взять мальчика под опеку до возвращения его в родную семью. А это, я уверена, обязательно случится. Муж и дети меня поддержали. Ведь там, где двое детей, найдется место и третьему.

Как призналась Валентина, для нее образцом для подражания всегда была и остается ее мама, сильная, нежная и бесконечно любящая женщина, поднимавшая троих дочерей без мужа:

– Своего отца я не видела, он погиб в результате несчастного случая прямо перед моим появлением на свет. Но мама справилась, вырастила нас. Да, у нас не было большого достатка, но было самое необходимое – любовь и семья. А что еще человеку нужно для полного счастья? Поэтому просто по-человечески, по-женски хочу, чтобы все дети были счастливы, здоровы и чтобы у всех были любящие родители. Я, признаюсь, не думала никогда о том, чтобы взять ребенка под опеку. Все получилось естественно, само собой.

Валентина действительно не считает свой поступок чем-то выдающимся. В какой-то момент она поддалась порыву сердца и протянула руку помощи ребенку, нуждавшемуся в ней, подарила любовь, заботу и внимание. Сегодня они с мужем работают в РУП «Белоруснефть-Особино», она – специалистом по кадрам, он – на участке утилизации убойного цеха. До этого наша героиня трудилась в магазине «Колосок» в д. Уза, где, к слову, и проживает вся их дружная семья.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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