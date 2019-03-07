Талантливая Людмила Кабаева – эталон женственности и пример невероятной трудоспособности.





Вот уже на протяжении 14 лет она успешно руководит образцовым ансамблем танца «Мілавіца» Уваровичского центра детского творчества. За это время коллектив и она лично были удостоены множества наград. Все они – за профессию, которую Людмила любит и которой отдает себя без остатка.

Как расссказала мама талантливого хореографа Елена Ивановна, Людмила заболела танцем еще в школе.

– Ее не нужно было заставлять ни учиться, ни заниматься творчеством. Все это она делала с огромным удовольствием. Сколько себя помню, Людмила всегда любила танцевать. У нас в роду таких до сих пор не было, –улыбается Елена Ивановна. – Ни меня, ни отца на сцену не вытащишь, а она словно создана для нее. Вот и внучки, смотрю, такие же – неугомонные. Они – наше самое большое счастье, наша гордость. Видеть их, радоваться их успехам – все, что нам нужно.

Мы встретились с Людмилой, ее мамой Еленой Ивановной и дочерьми – солистками ансамбля – Машей и Катей буквально накануне областного этапа V Рес-публиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!» в перерывах между репетициями. Наша беседа не была долгой, но и нескольких минут было достаточно, чтобы понять: передо мной счастливые люди, потому что они занимаются любимым делом, и у них это здорово получается. И пусть девочки только-только «нащупывают» какими быть, куда двигаться, но они уже большие труженицы. А значит все у них будет хорошо.

Кстати, на областном этапе V Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!», который состоялся 27 февраля в Гомеле, «Мілавіца» завоевала три дип-лома в номинации «Народный сценический танец»: диплом I степени в возрастной категории 10-13 лет, 2 диплома II степени в возрастной категории 6-9 лет и 14-18 лет.

Ирина ПАЛУБЕЦ