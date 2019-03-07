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В Минске УКС «Восток» присоединяют к более сильному застройщику. Идем по пути колхозов?

08.03.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Решением Мингорисполкома УКС «Восток» решили присоединить к более сильному УКСу Заводского района, сообщили REALTY.TUT.BY информированные источники и подтвердили в мэрии. Но некоторые собеседники портала сомневаются в правильности такого решения.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Что известно про УКС «Восток»

Управление капитального строительства «Восток» появилось в 2015 году в результате слияния УКСов Первомайского и Партизанского районов. Причем наследство от УКСа Первомайского района организации осталось сложное, говорил тогда глава городского УКСа, а ныне министр архитектуры Дмитрий Микуленок. Несмотря на это, с долгостроями в организации разобрались, а также продолжили застраивать Дражню и военный городок в Уручье жильем для нуждающихся. Правда, называть положение дел в УКСе блестящим не приходилось. Хоть у предприятия в последние годы не было убытков, но у него до сих пор есть долги перед разными субъектами.

А 7 февраля Мингорисполком принял решение, согласно которому УКС «Восток» присоединяется к УКСу Заводского района, который активно строит в разных точках столицы и считается успешной организацией.

Что говорят источники

Собеседник REALTY.TUT.BY, знакомый с процессом присоединения, говорит, что ничего хорошего из этого не получится. Мол, если присоединить неэффективное предприятие к эффективному, то это лишь ослабит эффективное предприятие — и не более того. С точки зрения бизнес-подхода решение неправильное, убежден собеседник. Он считает, что это то же самое, когда убыточные колхозы присоединяют к успешным сельхозпредприятиям. Второй источник портала тоже называет УКС «Восток» «совсем слабеньким».

А вот еще несколько собеседников REALTY.TUT.BY предлагают посмотреть, за счет чего вообще УКС «Восток» стал таким. Они обращают внимание, что за последние 5−8 лет у предприятия не было ни одного участка для строительства жилья по коммерческим ценам, что законодательно ограничивало его максимальной прибылью в 5%. В то же время у некоторых других УКСов (всего их в Минске 7) соотношение коммерческого и социального строительства могло составлять 50 на 50. А это значит, что половину квартир такой застройщик уже мог возводить с прибылью не 5%, а, например, 30%. Отсюда возникает вопрос: почему одним госзастройщикам выделяют участки для строительства по рыночным ценам, другим — нет.

Что говорит УКС Мингорисполкома

Чтобы понять причины присоединения, мы обратились в УКС Мингорисполкома. В числе прочего мы спросили следующее:

1) Какая прибыльность была у УКСа «Восток» и УКСа Заводского района, а также какой процент коммерческого жилья каждое предприятие построило за последние пять лет?

2) Каков средний процент коммерческого жилья по всем районным УКСам, на основании чего он определяется и почему в некоторых случаях он разный?

В УКСе Мингорисполкома ответили, что решение о присоединении было принято в рамках повышения эффективности функционирования строительной отрасли Минска и обеспечения реализации указа президента от 16 ноября 2006 № 676 «О некоторых вопросах управления строительной отраслью и ее функционирования». Решение приняли в целях совершенствования финансово-хозяйственной деятельности УКСов районов Минска.

— Полученные результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия «УКС Восток» свидетельствовали о необходимости принятия новых эффективных управленческих и кадровых решений, — сообщили в УКСе Мингорисполкома.

Там добавили, что УКС Заводского района Минска является стабильно работающим предприятием и имеет положительные результаты по итогам финансово-хозяйственной деятельности на протяжении многих лет.

— Присоединение государственного предприятия «УКС Восток» к более стабильному предприятию позволит обеспечить принятие наиболее эффективных управленческих решений как в процессе текущей деятельности, так и для решения проблемных долгосрочных вопросов. При этом учитывается территориальное соседство трех районов — Заводского, Партизанского и Первомайского, — ответили в УКСе Мингорисполкома.

На начальном этапе реорганизации все работники УКСа «Восток» будут приняты на работу в порядке перевода, добавили там.

Ответов же на наши вопросы о распределении объемов коммерческого и социального жилья между разными УКСами в ответе не прозвучало.

Что говорили в успешном УКСе

При этом не все считают, что залог успеха — в коммерческом жилье. Так, недавно главный инженер успешного УКСа Центрального района Сергей Панев рассказывал REALTY.TUT.BY, что их устраивает и 5%-ная рентабельность. Главное — чтобы был объем в 5−6 социальных домов в год.

Но от коммерческого жилья вроде никто не отказывается. Тем более в хороших местах.

Тогда же мы спрашивали у Панева, благодаря чему тот же УКС Центрального района получает столько участков, причем даже в других районах города.

— Исключительно благодаря настойчивости команды, которая стучится во все двери. А еще мы уверены, что никогда нельзя подводить структуры или руководителей, которые доверили нам работу. Чтобы зарекомендовать себя, мы не убегаем от работы. От нас слово «нет» никогда не прозвучало, и мы готовы браться за все. Мы не отказались и являемся заказчиком работ даже по сносу туалета по улице Филимонова, 7, — отвечал Сергей.

— Почему тогда этот объем не получает, например, УКС, который есть в Первомайском районе? Он что, не дружит с кем-то, не общается? — узнавали мы.

— Общаться надо, дружить надо, подводить нельзя и требовать работу надо. У нас нет позиции, чтобы ходить и спрашивать: а что вы можете предложить? Мы сами едем по городу и смотрим земельные участки. Мы тесно работаем с проектировщиками и приходим уже с конкретными проектными решениями. А кто стучит — тому и открывают, — отвечал Панев.

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Теги: Минск
 
 
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УКС «Восток» решили присоединить к более сильному УКСу Заводского района. Рациональное ли это решение?
 
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