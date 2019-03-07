«Хлебом не корми, а дай ей унитазы помыть». Мифы о «настоящих женщинах», в которые мужчинам не стоит верить

— Такая милая девушка, а такую музыку слушает, — буквально сегодня ненароком подслушала разговор двух молодых людей…

Эта случайная фраза прямо-таки идеально вписывается в концепцию современного празднования Международного женского дня. А именно: дорогие женщины, оставайтесь такими же милыми и красивыми, радуйте нас своими улыбками, становитесь еще прекраснее, цветите и благоухайте.

И слушайте такую же прекрасную музыку.

В последние годы эти два дня — 23 Февраля и 8 Марта — превратились в два гендерных праздника, то есть из Дня защитника Отечества (среди которых есть и женщины вообще-то) и Дня эмансипации они превратились просто в Мужской и Женский дни.

Напомним, что исторически Международный женский день — это День солидарности женщин в борьбе за равные права, так что если уж на то пошло, это скорее День феминизма нежели День весны и красоты, подчеркивающий, что женщины созданы исключительно для услады глаз и борщей ради.

Последняя история с минским зоопарком, в честь празднования 8 Марта предлагающего мужчинам сравнить, на кого из обитателей зоопарка больше всего похожи их жены, вполне себе красноречиво свидетельствует о том, как со временем извратилось представление о Женском дне.

По следам празднования 23 Февраля мы уже готовили материал о том, какие популярные мифы о настоящих мужчинах давно пора отправить на свалку, теперь давайте разбираться с настоящими женщинами. Например.

Женщина должна быть красивой

Понятно, что не родиться, нет. Здесь, как известно, мы не можем ждать милостей у природы, взять их у нее — наша основная задача, то есть всеми правдами и неправдами, сделав возможное и невозможное, женщина должна в лепешку разбиться, но стать красивой. До сих пор работает установка, что красота обязательно требует жертв, что это тяжелая работа, что это ежедневный труд, что некрасивых женщин не бывает, а бывают недоухоженные, что красота — это инвестиция, которая требует серьезных денежных вливаний. Косметологи, процедуры, брови, перманентный макияж, контурирование, скульптурирование, ламинирование, никаких отросших корней, секущихся кончиков, никаких седых волос.

И обратите внимание на любопытное противоречие. С одной стороны, мужчины выступают за естественную красоту, говорят, что они категорически против всякого рода фальши и обмана из серии лифчиков пуш-ап и всех вот этих историй, когда женщина смывает макияж и из красавицы превращается в страшилку, ха-ха-ха, все дружно засмеялись. А с другой — попробуйте-ка, затроньте тему «а зачем женщине какая-то там косметика» — разорвут в клочья любимым «да сидите вы страшные и ненакрашенные в гордом одиночестве, ради бога». Ну спасибо, разрешили.

Женщина должна быть женственной

Женственность и красота все же разные понятия. Можно быть сколько угодно красивой, но если ты надела джинсы, обувь на плоском ходу, бесформенную футболку, громко разговариваешь, разухабисто жестикулируешь, а то еще и подмышки не бреешь и губы не красишь, то что же ты за женщина такая?! Женственность по-прежнему понимается в основном в ее традиционно-патриархальном варианте: платье, мини-юбка, юбка-колокол, высокие каблуки, подчеркнутая талия, а наличие этой самой талии тоже само по себе обязательное условие женственности. Ну и всякое там сопутствующее: походка от бедра, нежный голос, ласковая улыбка, трепетный взгляд лани.

Как-то мужчина написал пост о том, что если мы, женщины, полагаем, будто во всех этих мешках из-под картошки мы выглядим хорошо, то очень заблуждаемся. И пока мы не начнем нормально одеваться, нечего и жаловаться, что замуж не берут. Ага. Испокон веков женщины наряжались исключительно для мужчин. А тут вдруг какие-то оверсайзные свитшоты. И как мы все это переживем?

Женщина должна мечтать и всеми силами стремиться завести семью и детей

Главным женским предназначением по-прежнему считается завести семью и родить детей. В школах и вузах на этом акцентируют внимание, в комментариях и даже высказываниях всякого рода высокопоставленных чиновников постоянно встречается мнение, что женщина иначе просто не может, что это «по природе», джунгли зовут. Государство призывает «рожать больше», обещает всевозможные плюшки за то, что будут «рожать раньше», не говоря уже о перманентном желании регулировать возможность запрета прерывания беременности на законодательном уровне. И если неженатый мужчина в любом возрасте носит гордое звание «завидный холостяк», то что говорят о женщине в подобном положении?

Женщина должна уметь готовить и вообще заниматься своими «женскими делами»

Еще одно предназначение каждой настоящей женщины — это домашняя работа. Вот прям хлебом не корми, а дай ей унитазы помыть, да пододеяльники погладить, да обеды на сто персон наварить, да с малолетним дитем шесть лет не поспать. А что уж до шитья да другого какого рукоделия, так это ж тоже склонность у нее природная, у каждой "настоящей" руки откуда надо растут. Странно наблюдать за тем, как вроде бы умные и образованные люди, живущие в двадцать первом веке, искренне убеждены в том, что у женщин есть некая природная склонность к бесплатному домашнему труду, некий специально встроенный ген, ага.

Любопытно и показательно, что даже всевозможные женские бизнес-тренинги, призывающие женщин развиваться в карьере, успехом считают именно успешное совмещение семьи, детей, быта и карьеры. То есть ты там бизнесом-то руководи, но дома будь добра надеть фартук и встать к плите да мужа борщом и котлетами накормить.