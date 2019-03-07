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«В этой профессии девочке очень весело». Одна из самых красивых дальнобойщиц в мире - о своей работе

08.03.2019 08:49 — Разное | Tut.by  
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Белокурая красавица из Швеции — 28-летня Анжелика Ларссон — уже семь лет работает дальнобойщицей. В перерывах между рейсами она с удовольствием позирует на камеру! Девушка рассказала AUTO.TUT.BY о своей жизни, работе и мечтах.


Фото Анжелики Ларссон из инстаграма

Анжелика Ларссон (Angelica Larsson) живет недалеко от Стокгольма. Водительские права она получила в 21 год и сразу начала работать водителем грузовика. Некоторые наверняка посчитают выбор девушки странным: существует стереотип, что эта профессия требует большой физической силы. А Анжелика хоть и спортивная, и стройная, но очень миниатюрная — рост всего 154 см.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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28-летняя шведка Анжелика Ларссон - красавица-дальнобойщица. Девушка рассказала AUTO.TUT.BY о своей жизни, работе и мечтах.
 
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