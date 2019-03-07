«Моя проблема - конский хвост». Как мы преображали девушку, которая боится перемен

Накануне женского праздника команда LADY устроила перекличку и выбрала двух читательниц, которым «Перевоплощение» жизненно необходимо. Девушки попали в руки опытных мастеров бьюти-сферы и, конечно же, стилиста проекта Катерины Кулеш.

О том, как изменилась с нашей помощью первая героиня Елена , мы уже рассказали. Сегодня же черед грустного письма о конском хвосте и вдохновляющей истории о преображении инженера-технолога Катерины.



Фото: Юлия Дедкова

Катерина, 32 года

«Добрый день!

Меня зовут Катерина. Моя проблема — это „конский хвост“. Вот уже 9 лет из моих 32 я не могу от него избавиться. Все результаты походов к парикмахерам живут не более одного дня (пока держится укладка). На второй день я снова собираю волосы в хвост, и проблема возвращается. Мне всегда кажется, что распущенные волосы меня сильно старят, но последнее фото на документы не оставило мне никаких шансов даже на хвост. Я очень хочу измениться к лучшему и надеюсь, что ваша профессиональная команда поможет мне это сделать.

Надеюсь на вашу помощь».

Наверняка многие скажут: тоже мне, проблема! Но мы посчитали иначе и назначили Катерине встречу.

В салон «Инабэль» девушка приехала… Конечно же, со своей «коронной» прической — хвостом. Интересуемся, почему хвост, а не, скажем, коса до пояса:

— В последнее время моим волосам не хватало объема, — взволнованно рассказывает Катерина. — А хвост — он же торчит и придает объем. По крайней мере мне так казалось. (Улыбается.)

Вообще, хвост — это, наверное, привычка из детства: я ходила в музыкальную школу и волосы были постоянно собраны. Сейчас с распущенными ходить не нравится — кажется, что меня это старит.

Особых экспериментов я над собой никогда не ставила. Разве что однажды пошла к мастеру и попросила сделать стрижку на его усмотрение. Результат мне понравился, но повторить подобный опыт не решилась. Обычно происходит так: пока читаю отзывы на мастеров и процедуры, теряю интерес к любым переменам.

Почему в этот раз интерес все же не угас? Катя признается: к написанию того самого письма ее подтолкнула подруга.

— Она прислала мне анонс и сказала — иди! Я как раз была в очередном безрезультатном «поиске». Подумала, что здесь будут проверенные специалисты, которых не нужно выискивать, да и отступать будет некуда. Наверное, звезды сошлись. (Улыбается.)

Я хочу узнать, что мне подходит, а что нет, и надеюсь на помощь команды. Я готова к переменам! — Говорит Катерина. — Чего точно не хочется, так это стиля «вамп». Боюсь, что меня могут покрасить в слишком темный цвет.

Но, как и в случае с первой героиней, радикальных цветовых решений не предвидится. Однако с длиной мы прощаемся:



Фото: Юлия Дедкова



Фото: Юлия Дедкова



Фото: Юлия Дедкова



Фото: Юлия Дедкова



Фото: Юлия Дедкова



Фото: Юлия Дедкова

— Уберем сантиметров 15: если этого не сделаем, маловероятно, что образ нашей модели изменится, — аргументирует свое решение мастер по волосам Эвелина Славщик. — К тому же кончики сильно вьются, их действительно нужно срезать. Наш вариант — четкое удлиненное каре.

Также сделаем колорирование: затемним корень и осветлим длину. А по получившемуся оттенку сделаем тонирование.

— Как бы ни любили наши славянские красавицы длинные волосы в пол, с годами они выглядят все менее модно, и даже могут добавить возраста, — комментирует выбор прически наш стилист Катерина. — На мой взгляд, длинные волосы имеют право на жизнь, если они очень ухоженные и лежат в укладке. Но девушки нередко их собирают в хвост, чтобы не мешали, или же оставляют болтаться посеченными «перьями» на концах. Я рекомендую после 30 лет обратить внимание на интересные стрижки, максимум в варианте удлиненного каре. Это выглядит свежо, интересно и стильно.

Что ж, часть работы проделана, и мы отпускаем нашу героиню домой — отдохнуть перед важным днем. А на следующее утро встречаем ее у порога — с чем бы вы думали? — с собранными в хвост волосами!

— Знала, что вы обратите на это внимание, — улыбается Катя и объясняет. — Укладка ведь еще впереди.

Пока Эвелина и Катерина, наши парикмахер и стилист, обсуждают варианты той самой укладки, за дело берется визажист Алеся Волкова. Для нашей героини она выбрала нюдовый макияж с ярким акцентом в виде матовой помады.





















— Для начала увлажняем кожу и губы, ведь у нас будет стойкая помада, — рассказывает визажист. — Также скорректируем форму бровей и приклеим пучки ресниц. Работать будем с косметикой от бренда Catrice.

Макияж глаз у нас сегодня минимальный, поэтому Алеся сразу наносит тональный крем:

— Это самый светлый оттенок HD Liquid coverage. После нанесения тона припудриваем подвижное веко и Т-зону, и приступаем к прорисовке бровей. Я буду использовать два оттенка: более светлый в качестве основного, потемнее — чтобы добавить объем.

Скульптурируем лицо с помощью многофункциональной палетки: наносим контурирующий оттенок на скулы, виски, остатками проходимся по боковым поверхностям шеи. Из этой же палетки берем и хайлайтер.

Оба этих оттенка идут и в макияж глаз. Дополняем его ягодными румянами, которые наносим также на яблочки щек.

Пожалуй, можно добавить немного бронзера. Мы взяли Sun Lover Glow Bronzing Powder в оттенке Sun-kissed bronze.

Завершаем макияж при помощи карандаша для губ и матовой помады в тон румянам.





Также наша героиня получила приятный подарок от сети магазинов косметики и парфюмерии КОСМО .

Катерина внимательно рассматривает результат и признается, что так «ярко» еще никогда не красилась. Впрочем, макияж ей явно нравится. А вот вид щипцов для закрепления накладных прядей, которыми вооружилась Эвелина, нет:













— Мы решили добавить несколько светлых прядей для контраста, — сообщает мастер. И тут же успокаивает героиню: — Не переживайте, их можно потом снять. Или, если не понравится, затонировать в основной цвет.

Стилист Катерина отмечает, что идеальный вариант укладки для подобранных ею образов — объем у корней и небрежные волны.

Эвелина виртуозно выполняет пожелания коллеги по преображению — и вот, наша героиня уже готова примерять новые наряды!

Образ № 1

















— В этот раз для героини мне захотелось создать юный, легкий образ, — рассказывает стилист. — Для такой цели отлично подходит стиль спорт-шик. Он сочетает в себе динамику, комфорт и толику гламура. Поясная сумка, которые в девяностые любили валютчики и челноки, претерпела небольшие изменения и стала ультрамодной сейчас. Кстати, необязательно носить ее на поясе. Если позволяет длина ремешка, ее можно носить как рюкзак, сзади. Конечно, такой образ не всем придется по душе, но я рекомендую рискнуть и попробовать если не весь вариант, то хотя бы сочетание отдельных его деталей: черное платье-футляр, бомбер, поясная сумка, кроссовки на массивной контрастной подошве.

Образ № 2





















— У Катерины идеальная внешность для модных экспериментов. Ей идет практически любая стилистика. В том числе и очень объемный вариант, как будто сошедший с улиц Берлина или Нью-Йорка, где в основе черный цвет, утрированные пропорции, андрогинность, комфорт и приятные ткани.

Такой образ непривычен для наших широт, где девушки чаще подчеркивают фигуру, женственность и сексуальность. Но если он вам близок по духу, смело экспериментируйте, и вы точно выделитесь из толпы, подчеркнув свою индивидуальность.

Давайте сравним до и после:





И выясним, что о своем преображении думает наша героиня!

— Во-первых, хочу выразить огромную благодарность всей команде — и парикмахеру, и визажисту, и стилисту, и фотографу, — утопает в эмоциях Катерина. — Я очень довольна. Думаю, продолжу экспериментировать с окрашиванием, вектор задан.

За предоставление стильных вещей для нашей героини команда проекта выражает благодарность магазину одежды и аксессуаров белорусских дизайнеров «Канцэпт-крама» .

Команда проекта:

Катерина Кулеш — стилист

Эвелина Славщик — парикмахер-универсал





Алеся Волкова — визажист