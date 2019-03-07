ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Моя проблема - конский хвост». Как мы преображали девушку, которая боится перемен

08.03.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Накануне женского праздника команда LADY устроила перекличку и выбрала двух читательниц, которым «Перевоплощение» жизненно необходимо. Девушки попали в руки опытных мастеров бьюти-сферы и, конечно же, стилиста проекта Катерины Кулеш.

О том, как изменилась с нашей помощью первая героиня Елена, мы уже рассказали. Сегодня же черед грустного письма о конском хвосте и вдохновляющей истории о преображении инженера-технолога Катерины.


Фото: Юлия Дедкова

Катерина, 32 года

«Добрый день!

Меня зовут Катерина. Моя проблема — это „конский хвост“. Вот уже 9 лет из моих 32 я не могу от него избавиться. Все результаты походов к парикмахерам живут не более одного дня (пока держится укладка). На второй день я снова собираю волосы в хвост, и проблема возвращается. Мне всегда кажется, что распущенные волосы меня сильно старят, но последнее фото на документы не оставило мне никаких шансов даже на хвост. Я очень хочу измениться к лучшему и надеюсь, что ваша профессиональная команда поможет мне это сделать.

Надеюсь на вашу помощь».

Наверняка многие скажут: тоже мне, проблема! Но мы посчитали иначе и назначили Катерине встречу.

В салон «Инабэль» девушка приехала… Конечно же, со своей «коронной» прической — хвостом. Интересуемся, почему хвост, а не, скажем, коса до пояса:

— В последнее время моим волосам не хватало объема, — взволнованно рассказывает Катерина. — А хвост — он же торчит и придает объем. По крайней мере мне так казалось. (Улыбается.)

Вообще, хвост — это, наверное, привычка из детства: я ходила в музыкальную школу и волосы были постоянно собраны. Сейчас с распущенными ходить не нравится — кажется, что меня это старит.

Особых экспериментов я над собой никогда не ставила. Разве что однажды пошла к мастеру и попросила сделать стрижку на его усмотрение. Результат мне понравился, но повторить подобный опыт не решилась. Обычно происходит так: пока читаю отзывы на мастеров и процедуры, теряю интерес к любым переменам.

Почему в этот раз интерес все же не угас? Катя признается: к написанию того самого письма ее подтолкнула подруга.

— Она прислала мне анонс и сказала — иди! Я как раз была в очередном безрезультатном «поиске». Подумала, что здесь будут проверенные специалисты, которых не нужно выискивать, да и отступать будет некуда. Наверное, звезды сошлись. (Улыбается.)

Я хочу узнать, что мне подходит, а что нет, и надеюсь на помощь команды. Я готова к переменам! — Говорит Катерина. — Чего точно не хочется, так это стиля «вамп». Боюсь, что меня могут покрасить в слишком темный цвет.

Но, как и в случае с первой героиней, радикальных цветовых решений не предвидится. Однако с длиной мы прощаемся:


Фото: Юлия Дедкова

Фото: Юлия Дедкова

Фото: Юлия Дедкова

Фото: Юлия Дедкова

Фото: Юлия Дедкова

Фото: Юлия Дедкова

— Уберем сантиметров 15: если этого не сделаем, маловероятно, что образ нашей модели изменится, — аргументирует свое решение мастер по волосам Эвелина Славщик. — К тому же кончики сильно вьются, их действительно нужно срезать. Наш вариант — четкое удлиненное каре.

Также сделаем колорирование: затемним корень и осветлим длину. А по получившемуся оттенку сделаем тонирование.

— Как бы ни любили наши славянские красавицы длинные волосы в пол, с годами они выглядят все менее модно, и даже могут добавить возраста, — комментирует выбор прически наш стилист Катерина. —  На мой взгляд, длинные волосы имеют право на жизнь, если они очень ухоженные и лежат в укладке. Но девушки нередко их собирают в хвост, чтобы не мешали, или же оставляют болтаться посеченными «перьями» на концах. Я рекомендую после 30 лет обратить внимание на интересные стрижки, максимум в варианте удлиненного каре. Это выглядит свежо, интересно и стильно.

Что ж, часть работы проделана, и мы отпускаем нашу героиню домой — отдохнуть перед важным днем. А на следующее утро встречаем ее у порога — с чем бы вы думали? — с собранными в хвост волосами!

— Знала, что вы обратите на это внимание, — улыбается Катя и объясняет. — Укладка ведь еще впереди.

Пока Эвелина и Катерина, наши парикмахер и стилист, обсуждают варианты той самой укладки, за дело берется визажист Алеся Волкова. Для нашей героини она выбрала нюдовый макияж с ярким акцентом в виде матовой помады.






— Для начала увлажняем кожу и губы, ведь у нас будет стойкая помада, — рассказывает визажист. — Также скорректируем форму бровей и приклеим пучки ресниц. Работать будем с косметикой от бренда Catrice.

Макияж глаз у нас сегодня минимальный, поэтому Алеся сразу наносит тональный крем:

— Это самый светлый оттенок HD Liquid coverage. После нанесения тона припудриваем подвижное веко и Т-зону, и приступаем к прорисовке бровей. Я буду использовать два оттенка: более светлый в качестве основного, потемнее — чтобы добавить объем.

Скульптурируем лицо с помощью многофункциональной палетки: наносим контурирующий оттенок на скулы, виски, остатками проходимся по боковым поверхностям шеи. Из этой же палетки берем и хайлайтер.

Оба этих оттенка идут и в макияж глаз. Дополняем его ягодными румянами, которые наносим также на яблочки щек.

Пожалуй, можно добавить немного бронзера. Мы взяли Sun Lover Glow Bronzing Powder в оттенке Sun-kissed bronze.

Завершаем макияж при помощи карандаша для губ и матовой помады в тон румянам.


Также наша героиня получила приятный подарок от сети магазинов косметики и парфюмерии КОСМО.

Катерина внимательно рассматривает результат и признается, что так «ярко» еще никогда не красилась. Впрочем, макияж ей явно нравится. А вот вид щипцов для закрепления накладных прядей, которыми вооружилась Эвелина, нет:




— Мы решили добавить несколько светлых прядей для контраста, — сообщает мастер. И тут же успокаивает героиню: — Не переживайте, их можно потом снять. Или, если не понравится, затонировать в основной цвет.

Стилист Катерина отмечает, что идеальный вариант укладки для подобранных ею образов — объем у корней и небрежные волны.

Эвелина виртуозно выполняет пожелания коллеги по преображению — и вот, наша героиня уже готова примерять новые наряды!

Образ № 1





— В этот раз для героини мне захотелось создать юный, легкий образ, — рассказывает стилист. — Для такой цели отлично подходит стиль спорт-шик. Он сочетает в себе динамику, комфорт и толику гламура. Поясная сумка, которые в девяностые любили валютчики и челноки, претерпела небольшие изменения и стала ультрамодной сейчас. Кстати, необязательно носить ее на поясе. Если позволяет длина ремешка, ее можно носить как рюкзак, сзади. Конечно, такой образ не всем придется по душе, но я рекомендую рискнуть и попробовать если не весь вариант, то хотя бы сочетание отдельных его деталей: черное платье-футляр, бомбер, поясная сумка, кроссовки на массивной контрастной подошве.

Образ № 2






— У Катерины идеальная внешность для модных экспериментов. Ей идет практически любая стилистика. В том числе и очень объемный вариант, как будто сошедший с улиц Берлина или Нью-Йорка, где в основе черный цвет, утрированные пропорции, андрогинность, комфорт и приятные ткани.

Такой образ непривычен для наших широт, где девушки чаще подчеркивают фигуру, женственность и сексуальность. Но если он вам близок по духу, смело экспериментируйте, и вы точно выделитесь из толпы, подчеркнув свою индивидуальность.

Давайте сравним до и после:


И выясним, что о своем преображении думает наша героиня!

— Во-первых, хочу выразить огромную благодарность всей команде — и парикмахеру, и визажисту, и стилисту, и фотографу, — утопает в эмоциях Катерина. — Я очень довольна. Думаю, продолжу экспериментировать с окрашиванием, вектор задан.

За предоставление стильных вещей для нашей героини команда проекта выражает благодарность магазину одежды и аксессуаров белорусских дизайнеров «Канцэпт-крама».

Команда проекта:

Катерина Кулеш — стилист

Эвелина Славщик — парикмахер-универсал


Алеся Волкова — визажист

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне женского праздника команда LADY устроила перекличку и выбрала двух читательниц, которым «Перевоплощение» жизненно необходимо. Девушки попали в руки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Единая валюта с Россией: много шума и ничего
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика