«Домой работу не беру никогда». Как молодая мама рано вышла из декрета и все успевает

Возможно ли совмещать воспитание маленького ребенка, быт и работу? Вместе с брендом «Петруха» мы решили получить ответ на этот вопрос. Для этого встретились с мамой, которая ведет активный образ жизни, и узнали, как она экономит время, одновременно занимаясь карьерой и заботясь о дочери.

В декрете очень скучала по работе

Светлана Астапенко — учитель белорусского языка и литературы с журналистской специализацией. Но это все — по диплому. Сейчас она ведущий специалист по обеспечению деятельности телепрограмм в МТИС: в основном работает с документами, иногда организовывает выставки и семинары. Кроме того, Светлана — мама ребенка, которому нет и трех лет.

— Еще во время беременности я знала, что выйду на работу, когда малышке исполнится два года. И даже сказала об этом руководству. Во-первых, мы с мужем зарабатываем примерно одинаково, поэтому моя зарплата — существенный вклад в бюджет семьи.

Во-вторых, хоть время в декрете было насыщенным и ярким, на работу хотелось в том числе и для самореализации. Для меня это важно. Поэтому с рождения мы воспитывали дочь самостоятельной, открытой к общению личностью. Кажется, нам это удалось





Малышке Майе два с половиной года. Бабушки и дедушки живут за триста километров — Светлана и ее супруг Владимир родом с Гомельщины. В Минск семья переехала шесть лет назад. Пара привыкла рассчитывать только на свои силы: если Майя не в яслях, то она с родителями. В семье привыкли заниматься всем вместе. В том числе и активностями:

— Мы купили велосипеды с детскими сиденьями. Думали, что дочь будет бояться ездить — какое там! Уже ходит, заглядывает на балкон, где они стоят, и спрашивает: «Ну, когда уже будем кататься?» — улыбается Светлана. — Она очень активный ребенок и любит людей.

Героиня рассказала, что периода адаптации дочери к яслям практически не было:

— Ребенок пошел туда без проблем 1 августа 2018 года. Воспитатель подтвердил эмоциональную готовность Майи к садику, а муж увидел, что никаких негативных последствий у нашего решения нет. Наверное, большую роль сыграл тот факт, что дочь с самого детства везде бывает с нами. С малых лет мы всегда предлагали ей делать выбор: к примеру, какие носочки надеть или какую игрушку купить.

В свои два с половиной года она чаще всего знает, чего хочет, и мне это нравится. Общение с детьми тоже важно. Мы старались не упускать возможности, чтобы ребенок лишний раз поиграл с другими детками.

Как мне кажется, посещение развлекательных центров, кафе, магазинов тоже помогает быстрее привыкать к незнакомым ситуациям. А еще, раз уж все бабушки очень далеко, ребенок с ранних лет с нами и на прогулку, и на море, и на пикник.

На работу героиня вышла в октябре прошлого года. Муж полностью поддержал ее решение.





Героиня признается, что они втроем — легкие на подъем, а ко всем жизненным ситуациям относятся позитивно.

— Наверно, это во многом влияет на образ жизни, который мы ведем, — рассуждает она. — Несмотря на то, что каждый день декрета мы чем-то занимались и были в движении, я не могла представить, как можно не хотеть выйти на работу. Конечно, у каждого человека свои взгляды на что-либо, но я считала дни до своего возвращения, потому что очень скучала.

Ребенок на руках? Мне кажется, что если нет проблем со здоровьем, если он развит и активен, то бояться возвращаться к карьере не стоит. Это будет полезно и вам, и малышу.

«Пришлось в корне пересмотреть питание»

Одно из любимых занятий Светланы — готовка, а кухню она называет «святая святых». За время двухлетнего отпуска мамы у семьи не было ни дня без очередного кулинарного шедевра:

— Муж не даст соврать: пироги, торты, первое-второе-третье и компот — пока я сидела дома, меню у нас было весьма плотным и разнообразным, — вспоминает собеседница. — Но после моего выхода на работу пришлось в корне пересмотреть питание.

На ребенка нужно готовить отдельно, поэтому кулинарные вопросы начали превращаться для нас в маленькую, но ощутимую проблему. К примеру, фабричные пельмени мы не едим: в морозильнике сейчас лежит два килограмма домашних, которые я слепила сама. Но это блюдо требует времени.

Поэтому, когда его нет, спасением становится то же куриное филе, которое отлично подходит для детского питания, не содержит много калорий и которое можно быстро приготовить. Сегодня этим и займемся, — улыбается она.





Героиня призналась, что внимательно подходит к выбору продуктов:

— Я сильно вчитывалась в этикетки и смотрела на состав лет десять назад. Сейчас почти в каждой категории есть любимый бренд, поэтому обращаю внимание только на срок годности. И если вдруг производитель поменяет состав, это останется на его совести. Но как опытный потребитель, я думаю, что быстро это пойму.

Если ты берешь что-то, в составе чего «половина таблицы Менделеева», это отпугивает. Я не врач, чтобы помнить все допустимые и вредные Е. Знаю, что в некоторых продуктах без стабилизаторов и загустителей не обойтись. Поэтому просто составила для себя некий «путеводитель»: если соки, то без сахара и восстановленные, если красители, то натуральные, если томатная паста, то с действительно томатным, а не яблочным пюре, если мясные или куриные полуфабрикаты, то чтобы в составе на первом месте было мясо без уточнений «про механическую обвалку».





Чтобы экономить время, Светлана научилась варить борщи и супы максимум за тридцать минут. Секрет тут прост: заранее натереть морковь, нарезать мясо на мелкие кусочки и заморозить все это. После останется лишь отварить нарезанную картошку и добавить к ней по рецепту все остальное.

Кроме того, девушка рассказала, что предпочитает купить 10−15 килограммов мяса куском, потратить два-три часа выходного и сделать самостоятельно пельмени, колбаски и фарш по своему рецепту. А в будние дни просто все это приготовить.

— Ну и помощница у меня растет, куда без нее? — рассказывает хозяйка. — Соусы мешать? Легко. Тесто раскатывать? Только она. Если не дашь скалку — случится истерика.

«Отбивные в кляре, ризотто, плов, паста в сливочном соусе»

Майя любит сладкое, а родители у малышки, напротив, не сладкоежки:

— Она неохотно пользуется столовыми приборами, — признается героиня. — Но если на тарелке торт, то оказывается, что мы и вилку красиво держать умеем и даже можем кушать самостоятельно. Да, Майюш? — подмигивает малышке Светлана. — Еще в последнее время ребенок полюбил все в кляре, будь то рыба или курица.

К сожалению, она у нас не фанатка здоровой пищи. Иногда даже обидно становится, когда готовишь хорошо, стараешься, а ребенок все равно не ест.

Папа у нас обожает мясо в любом проявлении, но, в отличие от меня, совсем не любит овощи. И это самая большая нестыковка у нас в семье.

Поэтому когда я хочу побаловать себя, то готовлю овощи на гриле либо в духовке, а на гарнир дочери и мужу делаю что-нибудь другое.





Сегодня в меню — куриные стейки в горчично-соевом соусе. Это блюдо требует всего лишь пятнадцать минут времени и наличие филе, горчицы, соевого соуса и приправ. Но курица у семьи в почете не только благодаря этому рецепту:

— Отбивные в кляре, ризотто, плов, паста в сливочном соусе — лишь несколько наших любимых блюд с этой птицей. А вот блюда из субпродуктов мы не очень любим, поэтому я их не готовлю, — делится Светлана.

«Внезапная смена планов — не мое»

Героиня признается: на выходных она четко планирует и записывает все, что будет готовить каждый день будущей недели. Это помогает определиться с закупкой продуктов и ощутимо сокращает время, отведенное на шоппинг.

— Очень люблю системный подход ко всему, ведь это значительно упрощает жизнь. Внезапная смена планов — не мое, — делится она.





График, по которому живет семья, и правда обязывает к планированию личного и рабочего времени:

— Просыпаемся мы рано и, оставив Майю в яслях, едем на работу. Завтраки в будние дни у нашей семьи не прижились, поэтому все едят с утра уже вне дома, — рассказывает собеседница. — В шесть вечера забираем ребенка, после чего по расписанию — обязательная прогулка: дочка не может без нее. Еще она обожает торговые центры, но сейчас достаточно небезопасное время в плане болезней. Поэтому мы взяли абонемент в соляную пещеру и ходим туда трижды в неделю — получается полезно и интересно.

Вернувшись домой, семья садится ужинать.

— У Майи после яслей это второй прием пищи за вечер, поэтому он легкий. В отличие от нашего с мужем, — смеется Светлана. — Кстати, в течение рабочего дня мы кушаем тоже только домашнюю еду. Для ссобоек я часто готовлю плов, пасту карбонара либо картошку с любым запеченным кусковым мясом.





На работе Светлане всегда всегда идут навстречу, будь то утренник или плановая прививка:

— Нагрузка у меня такая же, какой была и до декрета. Домой работу не беру никогда. Стараюсь спланировать все так, чтобы успевать на месте. В крайнем случае можно прийти в офис пораньше. За полгода был только один больничный. Конечно, не всем родителям детей в яслях так повезло. Почти всегда я освобождаюсь вовремя.

За последние полгода пришлось задержаться лишь дважды, но в такие моменты меня страхует муж. Заберет ребенка из садика, накормит и уложит спать. Нам, кроме друг друга, рассчитывать на помощь неоткуда.

Героиня признается, что проблем с графиком у нее нет.

— Единственное, на что пока не хватает времени, это спорт. Но и он у меня в ближайших планах. А, значит, все обязательно получится, — уверена героиня.





По мнению Светланы, современная мама обязательно должна быть мобильной:

— Благодаря автомобилю мы с Майей независимы от погоды, можем с комфортом добраться к врачу или в магазин. Наш досуг никогда не ограничивался песочницей во дворе. Летом-то и пешком пройтись можно, а вот поздней осенью и зимой без своего транспорта придется непросто.

Светлана считает, что мама должна ничего не бояться. Задать лишний вопрос врачу, если нужно, открыть любую дверь, зайти с коляской в магазин (если это не противоречит правилам).

А еще, по ее словам, у мамы должно быть увлечение, чтобы во всех хлопотах она не забывала о своих интересах. Ну и, конечно, оба родители должны быть счастливыми и проецировать это счастье на ребенка.

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