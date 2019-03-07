Чем занимается лаборатория «Новые нетрадиционные энергетические устройства» в БрТУ

Люди не могут жить без энергии. Она нужна для освещения, отопления, для работы электрических приборов, для заводов, фабрик, кораблей, машин, самолетов…



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Все мы знакомы с такими ее источниками, как уголь, нефть, природный газ. Но рано или поздно они могут закончиться. Кроме этого, при их переработке выделяется углекислый газ и другие вредные вещества, которые загрязняют окружающую среду.



Лаборатория



Ученые ищут альтернативные источники энергии. Это может быть, например, энергия солнца, которую люди научились использовать не так давно. В Брестском техническом университете есть научно-исследовательская лаборатория «Новые нетрадиционные энергетические устройства» – «Пульсар», – которая занимается нестационарными режимами горения топлива. Эта лаборатория входит в состав кафедры теплогазоснабжения и вентиляции. В ее изобретательском багаже около 200 запатентованных разработок.



По результатам исследований заключен лицензионный договор с Брестским радиотехническим заводом. Результаты научно-исследовательской работы внедрены в производство и в учебный процесс. Многими аспирантами получены гранты Министерства образования и республиканского фонда фундаментальных исследований. Руководитель лаборатории – доктор технических наук, профессор Виталий Северянин.



Заводы в Бресте, Гродно, Лунинце, Орше…



К примеру, на базе пульсирующего горения изобретен парогазогенератор, принцип действия которого – сжигание топлива широкой гаммы, а назначение – получение парогазовой смеси атмосферного давления, состоящей из водяного пара и чистых продуктов сгорания, для различных технологий. Говоря простым языком, это специальное устройство, вырабатывающее водяной пар в больших количествах, который могут использовать и для пропарки железобетонных изделий. На заводах, где производят разные конструкции для стройки, это ускоряет процесс подготовки детали в эксплуатацию.



Тепловлажностная обработка строительной конструкции в пропарочной камере занимает гораздо меньше времени: не около месяца, а всего лишь несколько суток. Сотрудники нашего радиотехнического завода на базе своего предприятия изготовили несколько опытных образцов, потом – промышленный образец. Сейчас парогазогенератор успешно реализуют в нашей стране для парогазогенерации в технологиях термовлажностной обработки. Это заводы по производству железо-бетонных конструкций в Гродно, Лунинце, Орше, Бресте. Возможно, и предприятия ближнего зарубежья. Эта разработка пошла в серию.



Сотрудники лаборатории – преподаватели кафедр, аспиранты, магистранты, студенты. Молодые ученые принимают деятельное участие в новых разработках. Павел Янчилин – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры теплогазоснабжения и вентиляции. Он рассказал нам о научной работе, которую здесь проводят, на примере гелиоустановки «Луч», в создании которой он принимал активное участие.



Гелиоустановка «Луч»



«Основной генератор идей в лаборатории – Виталий Северянин, – рассказывает наш собеседник. – Он предлагает идею, и мы стараемся сначала реализовать ее в небольшом макете. Если получается положительный результат, работаем дальше, в том числе ищем спонсоров, которые могли бы профинансировать опытный образец. И с этим всегда сложности, даже на примере гелиоустановки «Луч», моей основной работы в этой лаборатории. Поступали предложения от желающих довести ее до производственного цикла и пустить в продажу. Но одно дело – предложить, другое – воплотить предложение в жизнь.



Был у нас положительный опыт сотрудничества с польской фирмой, заключен лицензионный договор. С ее специалистами мы сотрудничали и на их базе в Польше сделали два опытных образца гелиоустановки «Луч». К сожалению, новые разработки часто упираются в финансы. Они есть, а реализовать их – нужны деньги. Расчеты, макет можно сделать, а дальше, чтобы все характеристики разных узлов были доведены до расчетных и внесены все поправки, необходимы дополнительные исследования и помощь сторонних организаций. Есть отдельные центры, которые занимаются доведением разработок до промышленного образца. На базе нашего вуза мы можем сделать макет, провести эксперименты».



Тепло в доме и теплице



Цель всей этой научной разработки – создание энергосберегающего оборудования. Гелиоустановка относится к коммунальной промышленной энергетике и может быть использована для нагрева жидких и газообразных теплоносителей, зарядки светоносителей и работы фотоэлементов. Хотя, как рассказывает Павел Федорович, энергосберегающего оборудования, даже в чем-то похожего, уже существует немало, но тут задействована интересная идея в конструкции самого концентратора. А именно – «расщепление» сплошного параболоида вращения на отдельные концентрические конусы.



Применение данного концентратора солнечной энергии позволяет существенно увеличить коэффициент использования солнечной энергии, вследствие чего температуру теплоносителя можно повысить до 200 градусов.



Зеркальная часть гелиоконцентратора представляет собой группу узких, отделенных друг от друга концентричных конусов, что снижает ветровую нагрузку и упрощает изготовление и сборку зеркал. Движение оптической системы учитывает не только суточное, но и сезонные изменения положения Солнца. К тому же в этой установке используют относительно дешевые и широко распространенные в строительстве материалы и изделия.



Свое применение гелиоустановка находит в системе отопления и горячего водоснабжения небольших по мощности потребителей: коттеджи, теплицы, столовые, бани… Кроме этого, ее используют в системах хладоснабжения и освещения.



Блиц-интервью



– Павел Федорович, а Вы с детства мечтали заниматься наукой?



– Мне просто всегда нравилось собирать-разбирать различные механизмы, интересно было заниматься с «железками», физика в школе хорошо давалась. Пока учился в университете, повышал теоретическую базу. А на 4-м курсе мне довелось коснуться деятельности, которую ведут в научно-исследовательской лаборатории под руководством Виталия Степановича, где занимались пульсирующим горением. И мне там понравилось, втянулся, поступил в магистратуру, потом в аспирантуру.



– Комфортно ли заниматься наукой?



– Да, это очень интересно. Коллектив у нас сплоченный. Наш руководитель, Виталий Северянин, всегда открыт для вопросов, постоянно нас консультирует. Работаем по государственным темам, пишем научные статьи, отчёты, каждый год проводим семинары по энергосбережению в международном формате. Сами участвуем в республиканских и международных выставках и семинарах.



– Формирование и развитие научного потенциала должно быть обусловлено мотивационной средой…



– Всё время необходимо развиваться и изучать что-то новое. С какой-то темой поработали, в это время пришла новая. Постоянно нужно самосовершенствоваться, познавать неизведанное, тем более мы передаем свои знания студентам. Они тоже хотят быть в курсе современных знаний и идти в ногу с наукой.



– Помимо науки есть какие-то увлечения?



– Подтягиваю иностранный язык. Все новые разработки появляются, в основном, на английском. Немного, как и большинство людей, занимаюсь спортом, слушаю музыку, читаю литературу.



– Капица говорил, что наукой надо заниматься весело…



– Да, можно, придумав идею изобретения, получить удовольствие. Реализовать ее в своем коллективе, принимая во внимание все подсказки, «рацпредложения». И в итоге получится лучше, чем предполагал. А можно сделать что-то и мучиться оттого, что начало есть, а завершить сложно.



– Говорят, что только противоречие стимулирует развитие науки. Его надо подчеркивать, а не замазывать. Вы согласны?



– Противоречия нужно подчеркивать, потому что одному кажется, что у него всё правильно, а с другой стороны, кто-то посмотрит и найдет ряд ошибок. Если их не высказать, то не улучшится и идея, и разработка.



– Спасибо за беседу.