ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте разрабатывают приложение для велосипедистов «RovarOK»

08.03.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Работа над первым, белорусским мобильным приложением для велосипедистов идёт полным ходом. Последние 2 месяца команда тестировщиков отшлифовывает приложение, делает его дружелюбным для каждого пользователя. Координатор программы – учреждение «За вело Брест».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64137.php

В Бресте разрабатывают приложение для велосипедистов «RovarOK»

Напомним, что основные разделы приложения - фиксация дефектов инфраструктуры, организация совместных мероприятий, база данных украденных велосипедов, веломаршруты для туристов. После выпуска приложение будет дополняться новыми разделами по запросам пользователей.

Разработчик приложения Александр рассказал нам о своей работе над созданием RovarOK:

- Что для тебя значит это приложение?

- Хочу сделать сделать что-то полезное. Я сам регулярно пользуюсь велосипедом и для меня, как и для всех велосипедистов, не остаются незамеченными многие проблемы инфраструктуры в нашем городе. Думаю, совместными усилиями, в том числе и с помощью нашего приложения, у нас получится улучшить эту ситуацию. Плюс - это интересный опыт для меня.

- Какие твои прогнозы использования приложения и востребованности среди брестчан?

- С надеждой на успех. Чем больше пользователей будет с самого начала, тем больше вероятность успеха. Велосипедистов появляется больше не только потому, что это модно, а потому что это удобно. Но, к сожалению, существует еще много проблем, которые требуют нашего внимания и участия, а приложение «RovarOk» может поспособствовать их решению, следовательно сделать жизнь велосипедистов комфортнее и безопаснее.

Суть процесса тестирования приложения такова: в течение месяца группе тестировщиков поэтапно поступают задания с инструкциями от разработчика. Ребята удаляют предыдущую версию приложения, загружают обновлённую и пользуются приложением каждодневно, в полном объёме. Затем описывают все плюсы и минусы работы, фиксируют проблемы, в т.ч. связанные с техническими особенностями каждого смартфона. После обобщения полученных результатов, обработки информации происходит корректировка приложения, а тестировщикам выдаётся новое задание.

Процесс тестирования получается трудоёмким. Каково это, быть тестировщиком? Рассказывает один из самых активных участников - Александр Борисов:

- Для меня велосипед - это всё. Это не только свобода от расписаний движения транспорта, стрессов и головных болей. Это неотъемлемая часть. Часть меня. Это кайф. Говорить об этом можно бесконечно. Опыта использования подобного велоприложения нет. Но этот проект, который сейчас тестируем, вызывает интерес. И это не просто "Цацки". Действительно интересно. Очень жду окончательной версии приложения, дополненного варианта.

В рядах тестировщиков есть и те, кто достаточно активно пользуется другими мобильными приложениями для велосипедистов, поэтому их отношение к тестированию особенно тщательное. Кроме того, Роман Хмарук неплохо разбирается в сути работы создания IT-продукта:

- Интересно посмотреть на развитие приложения изнутри, помочь. В тестировании сложного ничего нет, если немного разбираешься.

- Насколько активны коллеги-тестировщики?

- Сначала процесс шёл оживлённее, а теперь, по мере исключения проблем, стало все более сдержанно: новая версия - поиск багов - предложения - ожидание следующей версии. Но в целом большинство отписывается довольно быстро, т.е. активность мы не теряем.

О своём видении ситуации рассказывает Анна Хомицкая, активная велосипедистка, волонтёр учреждения «За вело Брест», обладательница звания «Волонтёр года»:

- Какие проблемы возникали на этапе тестирования?

- Лично у меня были вначале проблемы со входом и регистрацией. Но разработчик быстро с ними справился, и обновлённая версия уже без этих проблем.

Думаю, если хорошо пропиарить приложение, то им будет пользоваться каждый владелец велосипеда. Жду, что в приложении будет много интересной информации, познавательных велопокатушек и активных пользователей!

Об ожиданиях и прогнозах рассказал нам ещё один активный тестировщик, незаменимый друг организации «За вело Брест», Василий Бондаренко:

- Я жду спидометр, новости и список тех, кто рядом катается - для облегчения возможности совместно покатать. Возможно какие-то игры, например, «догонялки онлайн», «кто охватит большую площадь за день», «у кого бОльшая средняя скорость», квесты и т.д. Жду поддержу внешних датчиков скорости пульса и каденса. Мне, как инженеру, интересны новые функции и возможности.

Вопрос разработчику Александру:

- На что бы ты хотел обратить внимание будущих пользователей с технической стороны?

- Приложение создается, чтобы быть максимально удобным и понятным пользователю. Проблемы, возникающие на этапе тестирования, устраняются, но, к сожалению, это не гарантирует появления новых ошибок, когда RovarOК будет выпущен в общее пользование. Если отнестись с пониманием к возникающим проблемам, то со временем мы получим классное и полезное приложение.

- Спасибо!

Выпуск приложения запланирован через 30 дней.

Учреждение «ЗА ВЕЛО БРЕСТ» занимается с 2009 года популяризацией велосипеда, как экологичного транспорта и развитием в г. Бресте и Брестской области инфраструктуры удобной для всех: пешеходов, велосипедистов, автомобилистов.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Работа над первым, белорусским мобильным приложением для велосипедистов идёт полным ходом. Последние 2 месяца команда тестировщиков отшлифовывает приложение,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Светоч» на реконструкции. Во сколько она обойдется и что изменится в легендарном книжном магазине?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика