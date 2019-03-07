В Бресте разрабатывают приложение для велосипедистов «RovarOK»

Работа над первым, белорусским мобильным приложением для велосипедистов идёт полным ходом. Последние 2 месяца команда тестировщиков отшлифовывает приложение, делает его дружелюбным для каждого пользователя. Координатор программы – учреждение «За вело Брест».



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Напомним, что основные разделы приложения - фиксация дефектов инфраструктуры, организация совместных мероприятий, база данных украденных велосипедов, веломаршруты для туристов. После выпуска приложение будет дополняться новыми разделами по запросам пользователей.

Разработчик приложения Александр рассказал нам о своей работе над созданием RovarOK:

- Что для тебя значит это приложение?

- Хочу сделать сделать что-то полезное. Я сам регулярно пользуюсь велосипедом и для меня, как и для всех велосипедистов, не остаются незамеченными многие проблемы инфраструктуры в нашем городе. Думаю, совместными усилиями, в том числе и с помощью нашего приложения, у нас получится улучшить эту ситуацию. Плюс - это интересный опыт для меня.

- Какие твои прогнозы использования приложения и востребованности среди брестчан?

- С надеждой на успех. Чем больше пользователей будет с самого начала, тем больше вероятность успеха. Велосипедистов появляется больше не только потому, что это модно, а потому что это удобно. Но, к сожалению, существует еще много проблем, которые требуют нашего внимания и участия, а приложение «RovarOk» может поспособствовать их решению, следовательно сделать жизнь велосипедистов комфортнее и безопаснее.

Суть процесса тестирования приложения такова: в течение месяца группе тестировщиков поэтапно поступают задания с инструкциями от разработчика. Ребята удаляют предыдущую версию приложения, загружают обновлённую и пользуются приложением каждодневно, в полном объёме. Затем описывают все плюсы и минусы работы, фиксируют проблемы, в т.ч. связанные с техническими особенностями каждого смартфона. После обобщения полученных результатов, обработки информации происходит корректировка приложения, а тестировщикам выдаётся новое задание.

Процесс тестирования получается трудоёмким. Каково это, быть тестировщиком? Рассказывает один из самых активных участников - Александр Борисов:

- Для меня велосипед - это всё. Это не только свобода от расписаний движения транспорта, стрессов и головных болей. Это неотъемлемая часть. Часть меня. Это кайф. Говорить об этом можно бесконечно. Опыта использования подобного велоприложения нет. Но этот проект, который сейчас тестируем, вызывает интерес. И это не просто "Цацки". Действительно интересно. Очень жду окончательной версии приложения, дополненного варианта.

В рядах тестировщиков есть и те, кто достаточно активно пользуется другими мобильными приложениями для велосипедистов, поэтому их отношение к тестированию особенно тщательное. Кроме того, Роман Хмарук неплохо разбирается в сути работы создания IT-продукта:

- Интересно посмотреть на развитие приложения изнутри, помочь. В тестировании сложного ничего нет, если немного разбираешься.

- Насколько активны коллеги-тестировщики?

- Сначала процесс шёл оживлённее, а теперь, по мере исключения проблем, стало все более сдержанно: новая версия - поиск багов - предложения - ожидание следующей версии. Но в целом большинство отписывается довольно быстро, т.е. активность мы не теряем.

О своём видении ситуации рассказывает Анна Хомицкая, активная велосипедистка, волонтёр учреждения «За вело Брест», обладательница звания «Волонтёр года»:

- Какие проблемы возникали на этапе тестирования?

- Лично у меня были вначале проблемы со входом и регистрацией. Но разработчик быстро с ними справился, и обновлённая версия уже без этих проблем.

Думаю, если хорошо пропиарить приложение, то им будет пользоваться каждый владелец велосипеда. Жду, что в приложении будет много интересной информации, познавательных велопокатушек и активных пользователей!

Об ожиданиях и прогнозах рассказал нам ещё один активный тестировщик, незаменимый друг организации «За вело Брест», Василий Бондаренко:

- Я жду спидометр, новости и список тех, кто рядом катается - для облегчения возможности совместно покатать. Возможно какие-то игры, например, «догонялки онлайн», «кто охватит большую площадь за день», «у кого бОльшая средняя скорость», квесты и т.д. Жду поддержу внешних датчиков скорости пульса и каденса. Мне, как инженеру, интересны новые функции и возможности.

Вопрос разработчику Александру:

- На что бы ты хотел обратить внимание будущих пользователей с технической стороны?

- Приложение создается, чтобы быть максимально удобным и понятным пользователю. Проблемы, возникающие на этапе тестирования, устраняются, но, к сожалению, это не гарантирует появления новых ошибок, когда RovarOК будет выпущен в общее пользование. Если отнестись с пониманием к возникающим проблемам, то со временем мы получим классное и полезное приложение.

- Спасибо!

Выпуск приложения запланирован через 30 дней.

Учреждение «ЗА ВЕЛО БРЕСТ» занимается с 2009 года популяризацией велосипеда, как экологичного транспорта и развитием в г. Бресте и Брестской области инфраструктуры удобной для всех: пешеходов, велосипедистов, автомобилистов.