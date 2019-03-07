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Планируемые места установки мобильных датчиков контроля скорости 8 марта
08.03.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест
Планируемые места установки мобильных датчиков контроля скорости
08.03.2019
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Планируемые места установки мобильных датчиков контроля скорости 08.03.2019 08:00-14:00 - г. Брест, Варшавское шоссе, - ТРК №39 - 60 14:00-20:00 - г. Брест, ул. Московская -...
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