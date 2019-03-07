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Вечерние праздничные огни для Дня женщин в Бресте к 8 марта

08.03.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вечером 7 марта на улицах Бреста стало больше ярких огней. Зажглись гирлянды и даже композиции в виде тюльпанов. Это подарок брестчанкам в честь праздника.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64134.php

Вечерние праздничные огни для Дня женщин в Бресте к 8 марта

Новогодние праздники давно отшумели, оставив сожаление о погасших разноцветных огнях на улицах города. И вот в честь Дня женщин Брестское ДЭП их снова зажгло, а кое-где еще и прибавив весенней специфики.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64134.php

Вечерние праздничные огни для Дня женщин в Бресте к 8 марта

Вечер 7 марта на улице Советской был просто прекрасен: загоревшиеся цветные шары, точки по продаже тюльпанов, уличные музыканты и ароматы из кофеен создавали неповторимую атмосферу приближающегося праздника.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64134.php

Вечерние праздничные огни для Дня женщин в Бресте к 8 марта


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64134.php

Вечерние праздничные огни для Дня женщин в Бресте к 8 марта

На перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов зажглась красными огнями «восьмерка» — символ Дня любви и красоты.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64134.php

Вечерние праздничные огни для Дня женщин в Бресте к 8 марта

Но самое яркое зрелище – на проспекте Машерова перед Кобринским путепроводом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64134.php

Вечерние праздничные огни для Дня женщин в Бресте к 8 марта

По обе стороны проезжей части выстроились два ряда разноцветных тюльпанов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64134.php

Вечерние праздничные огни для Дня женщин в Бресте к 8 марта

Загорелись праздничные огни и на перекрестках улицы Московской с улицей 28-го Июля и проспектом Республики. Светить они будут в честь брестчанок 7 и 8 марта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64134.php

Вечерние праздничные огни для Дня женщин в Бресте к 8 марта

 
Теги: Брест
 
 
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  Вечером 7 марта на улицах Бреста стало больше ярких огней. Зажглись гирлянды и даже композиции в виде тюльпанов. Это подарок брестчанкам в честь праздника. ...
 
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