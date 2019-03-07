Вечерние праздничные огни для Дня женщин в Бресте к 8 марта

Вечером 7 марта на улицах Бреста стало больше ярких огней. Зажглись гирлянды и даже композиции в виде тюльпанов. Это подарок брестчанкам в честь праздника.



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Новогодние праздники давно отшумели, оставив сожаление о погасших разноцветных огнях на улицах города. И вот в честь Дня женщин Брестское ДЭП их снова зажгло, а кое-где еще и прибавив весенней специфики.



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Вечер 7 марта на улице Советской был просто прекрасен: загоревшиеся цветные шары, точки по продаже тюльпанов, уличные музыканты и ароматы из кофеен создавали неповторимую атмосферу приближающегося праздника.



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На перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов зажглась красными огнями «восьмерка» — символ Дня любви и красоты.



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Но самое яркое зрелище – на проспекте Машерова перед Кобринским путепроводом.



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По обе стороны проезжей части выстроились два ряда разноцветных тюльпанов.



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Загорелись праздничные огни и на перекрестках улицы Московской с улицей 28-го Июля и проспектом Республики. Светить они будут в честь брестчанок 7 и 8 марта.



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