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Вечерние праздничные огни для Дня женщин в Бресте к 8 марта
08.03.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест
Вечером 7 марта на улицах Бреста стало больше ярких огней. Зажглись гирлянды и даже композиции в виде тюльпанов. Это подарок брестчанкам в честь праздника.
Новогодние праздники давно отшумели, оставив сожаление о погасших разноцветных огнях на улицах города. И вот в честь Дня женщин Брестское ДЭП их снова зажгло, а кое-где еще и прибавив весенней специфики.
Вечер 7 марта на улице Советской был просто прекрасен: загоревшиеся цветные шары, точки по продаже тюльпанов, уличные музыканты и ароматы из кофеен создавали неповторимую атмосферу приближающегося праздника.
На перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов зажглась красными огнями «восьмерка» — символ Дня любви и красоты.
Но самое яркое зрелище – на проспекте Машерова перед Кобринским путепроводом.
По обе стороны проезжей части выстроились два ряда разноцветных тюльпанов.
Загорелись праздничные огни и на перекрестках улицы Московской с улицей 28-го Июля и проспектом Республики. Светить они будут в честь брестчанок 7 и 8 марта.
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Вечером 7 марта на улицах Бреста стало больше ярких огней. Зажглись гирлянды и даже композиции в виде тюльпанов. Это подарок брестчанкам в честь праздника. ...
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