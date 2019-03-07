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Литературно-музыкальная композиция "Метель" прошла в Брестском драмтеатре с аншлагом

08.03.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестском академическом театре драмы 6 марта прозвучала литературно-музыкальная композиция "Метель", приуроченная к празднованию 220-летия А.С. Пушкина, которое будет отмечаться в этом году, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64135.php

Литературно-музыкальная композиция "Метель" прошла в Брестском драмтеатре с аншлагом

В постановке участвовали народный артист России Евгений Князев и симфонический оркестр БАТД под управлением дирижера Александра Сосновского. Трогательная и романтическая история о любви богатой провинциалки и бедного прапорщика прозвучала под аккомпанемент пронзительной музыки Георгия Свиридова. Публика услышала девять частей свиридовской сюиты: "Тройка", "Вальс", "Весна и осень", "Романс", "Пастораль", "Военный марш", "Венчание", "Отзвуки вальса", "Зимняя дорога".

"Это, по-моему, два равноценных произведения, - сказал, представляя свой проект слушателям, Евгений Князев. - Когда мы делали композицию, то хотели, чтобы полноценно звучала музыка, не перебивать ее текстом, но также не хотелось закрывать музыкой и уникальный текст".

Необычная постановка прошла при аншлаге. Зрители засыпали Евгения Князева цветами, несколько раз вызывали на бис. Вечер получил неожиданное продолжение. Артист декламировал стихи Рождественского и Самойлова, делился впечатлениями от весеннего Бреста, поздравлял женщин с 8 Марта. Под занавес в его исполнении прозвучал монолог Арбенина из поэтической драмы Лермонтова "Маскарад". Тему подхватил симфонический оркестр БАТД, исполнив знаменитый вальс Хачатуряна.

Литературные программы занимают особое место в творчестве Евгения Князева. Талант перевоплощения позволяет этому мастеру художественного слова создавать на сцене целую галерею образов, делает его выступления своеобразным мини-спектаклем. В этом брестская публика могла убедиться и на прошедшем фестивале "Белая вежа", где артист представил моноспектакль "Пиковая дама", и во время литературно-музыкальной композиции по мотивам повести "Метель".

 
Теги: Брест
 
 
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