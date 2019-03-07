В Минске договорились с полуночи 8 марта в Донбассе не стрелять

"Мы договорились и все стороны согласились, что с нуля часов запускается режим тишины. Но, чтобы не было слишком больших иллюзий - пока не будет гарантий со стороны России и, в первую очередь, руководства РФ, Путина или его представителей, к сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится. Мяч на российской стороне", - сказал Марчук.





Он добавил, что режим тишины планируется ввести бессрочно.



