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В Минске договорились с полуночи 8 марта в Донбассе не стрелять

08.03.2019 09:23 — Разное | Партизан  
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Вчера на заседании подгруппы по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе стороны договорились о прекращении огня в зоне боевых действий с полуночи 8 марта. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук в эфире телеканала Прямой.

"Мы договорились и все стороны согласились, что с нуля часов запускается режим тишины. Но, чтобы не было слишком больших иллюзий - пока не будет гарантий со стороны России и, в первую очередь, руководства РФ, Путина или его представителей, к сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится. Мяч на российской стороне", - сказал Марчук.

Он добавил, что режим тишины планируется ввести бессрочно.

 
 
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Вчера на заседании подгруппы по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе стороны договорились о прекращении огня в...
 
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