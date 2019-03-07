Лебедько с компанией хочет открыть «Депутатский клуб», могут взять и Улаховича

Назваться хотят «Депутатским клубом».





Это не изобретение велосипеда, говорит Лебедько, так как сеть таких клубов существует в других странах: депутаты, чья каденция закончена и дальше они не баллотируются, но хотят еще применить свой опыт, объединяются в такие клубы.





«К 25-летию Конституции была встреча бывших депутатов, мы решили попробовать зарегистрировать такое общественное объединение. Чтобы пройти этот путь максимально быстро, мы встретились с министром юстиции Олегом Слижевским. Он познакомил с начальницей профильного отдела, чтобы мы могли исправить какие-то, по их мнению, недостатки в уставе на этапе подготовки, а не в момент принятия решения», — сказал нам Лебедько.





Чем будет заниматься «Депутатский клуб»?





«Первое — это популяризация идей парламентаризма. В Беларуси парламентаризма нет, есть руины, которые остались с 12-13-го созыва. Будет пропагандировать принципы разделения властей, свободные и честные выборы, парламентаризм. Без депутатов, которых избирают люди, невозможно реализовать прогрессивные реформы. Мы хотели бы создавать такие экспертные группы, использовать потенциал людей, предлагать законодательные акты, проекты законов, как люди с опытом настоящей парламентской работы», — объяснил Лебедько и ответил, возьмут ли в такой клуб условного атамана Улаховича.









«Это будут решать депутаты, которые соберутся на учредительное собрание. Минимум участников — это депутаты 12-13-го созыва. Но это же открыто не только для тех, кто был в оппозиции БНФ в 12-м созыве, или во фракции «Гражданское действие», или «Праца» в Верховном Совете 13-го созыва. Будут и те, кто были у власти или при власти. Может, будут включать людей из союзного парламента, из местных советов, все возможно», — сказал он.



