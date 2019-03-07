Класковский: Москва поняла – интеграционный блицкриг не удался

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Минск и Москва продолжили пикировку: в ответ на прозвучавшие на днях в адрес России обвинения Александра Лукашенко, глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил о том, что без согласия двух сторон, насильно в Союзное государство никого затянуть невозможно.





«Салідарнасці» пояснил, что значат слова российского премьера: Политический обозреватель Александр Класковский в экспресс-комментариипояснил, что значат слова российского премьера:





— Заявления Медведева показательны. На них стоит обратить внимание потому, что вся эта заварушка вокруг нового витка интеграции началась с так называемого ультиматума Медведева, прозвучавшего 13 декабря в Бресте . Тогда Москва поставила вопрос ребром: хотите получать субсидии и преференции, тогда соглашайтесь на продвинутый вариант интеграции. В противном случае остается консервативный вариант, но тогда не стоит слишком уж раскрывать рот на все эти бонусы.





Нынешнее заявление российского премьера свидетельствует о том, что Москва поняла: интеграционный блицкриг не удался, считает политический обозреватель:





— Сейчас совершенно другие нотки в заявлениях Медведева. И один из главных тезисов — это слова о том, что в продвинтую интеграцию насильно никого не затащишь. Чувствуется фрустрация и разочарование у Москвы.









По мнению собеседника «Салідарнасці», как бы сильно не давили на Лукашенко во время его последних визитов в Москву и Сочи, в Кремле в очередной раз убедились, что он твердый орешек, и пока дело ограничится консервативным вариантом интеграции:





— У Медведева прозвучало, что сейчас предстоит скучная работа по согласованию основных документов. В Москве прекрасно понимают, что совместная рабочая группа будет решать эти вопросы долго и нудно. И какие-то невыгодные моменты, вроде союзной валюты , Минск будет всячески стараться утопить в переговорном болоте.





Александр Класковский считает, что Дмитрий Медведев расценил троллинг Лукашенко о эмиссионном центре, как откровенное саботирование вопроса единой валюты:





— По сути, сегодня Москва устами Медведева снимает этот вопрос, выводит его из практической плоскости.





На данном этапе Лукашенко удалось отбиться от нападок из Москвы, но это не значит, что его оставят в покое, убежден эксперт. Об этом свидетельствуют различные сливы из России, смысл которых сводится к следующему: белорусский вариант решения проблемы нахождения Путина у власти после 2014-го остается в повестке дня.





— Понятно, что это вариант для Лукашенко неприемлем, так как это означает посягательства на полноту его власти, — отметил политический обозреватель, напомнив о слабых местах главы государства в противостоянии с Кремлем: боязнь реформ и нежелание предоставить обществу и СМИ больше свобод.