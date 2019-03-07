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Отсидевшего за педофилию футболиста предложили навсегда отстранить от спорта

08.03.2019 09:08 — Разное | Партизан  
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Член британского парламента Клайв Эффорд считает, что бывшему футболисту сборной Англии Адаму Джонсону, осужденному за педофилию, следует запретить возобновление профессиональной карьеры. Его слова приводит talkSPORT.

Джонсон выйдет на свободу 22 марта, пробыв за решеткой половину срока. Бывший вингер «Сандерленда» также занесен в список совершивших преступления сексуального характера.

 
 
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Член британского парламента Клайв Эффорд считает, что бывшему футболисту сборной Англии Адаму Джонсону, осужденному за педофилию, следует запретить...
 
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