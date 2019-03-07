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Единая валюта с Россией: много шума и ничего

08.03.2019 08:58 — Разное | Партизан  
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Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что тема единой валюты в Беларуси и России пока не обсуждается.

По словам госсекретаря СГ, на данный момент никаких поручений по этому вопросу нет: «Я не знаю, может быть, на политическом как-то обсуждается, но на рабочем пока нет». 

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что эта тема должна обсуждаться, хотя никакой конкретики по единой валюте пока нет. 1 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко также выразил свое мнение по этому поводу, сказав, что в Союзном государстве единой валютой не должны быть ни российский рубль, ни белорусский рубль.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что тема единой валюты в Беларуси и России пока не обсуждается.
 
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