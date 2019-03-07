Кривко: у нас Динарой просто отравление, никакого кишечного гриппа

Ранее сообщилось, что у Кривко и других белорусских биатлонистов проблемы со здоровьем. Так, врачи диагностировали у Ирины кишечный грипп.





"Уважаемый Руслан Васильев, у нас с Динарой (Алимбековой) просто отравление, и тренеры здесь не виноваты", - написала Кривко в своем Instagram.





Алимбекова должна была выйти вчера на старт в смешанной эстафете в рамках первого соревновательного дня Чемпионата мира в шведском Эстерсунде. Но в последний момент олимпийскую чемпионку заменила Анна Сола.





О проблемах со здоровьем накануне сообщил и Роман Елетнов. По словам биатлониста, у него простуда, и скоро он собирается встать на лыжи.



