Турка, порезавшего соперников во время матча, изгнали из футбола

Капитан "Амедспора" принес лезвие на матч третьего дивизиона чемпионата Турции против "Сакарьяспора". Во время встречи он незаметно резал других футболистов. Клуб опроверг все обвинения в адрес Чалара, он также отрицал свою причастность к инциденту. Но "Сакарьяспор" подал в суд на футболиста за ранение пяти спортсменов.





Турецкая футбольная федерация приняла решение отстранить Чалара от футбола на четыре года и оштрафовать футболиста на 4,6 тысячи долларов. СМИ отмечает, что любая дисквалификация на срок более трех лет означает в Турции пожизненное отстранение.





Наказан также и "Амедспор" – команда проведет один матч без зрителей.





Расследованием инцидента занимается полиция. Игрока освободили под подписку о невыезде и обязали отмечаться в полицейском участке дважды в неделю.



