— Наша страна семимильными шагами двигается к электронному правительству! Вчера решил поискать, где можно сделать платный массаж. Начал с нашей районной поликлиники, — написал в Фейсбуке Лев Марголин.





Он обрадовался, когда нашел сайт поликлиники, а там — форму электронной заявки.





— Выбираешь необходимые виды массажа, заполняешь свои данные — и вуаля! Перезвонил. Оказалось все не так просто. Девушка с приятным голосом сообщила, что через Интернет они не работают. Так что, очередная показуха, кто-то отчитался о внедрении современных методов обслуживания, — высказался экономист.



