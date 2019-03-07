|
Как работает медицина в IT-стране: "Очередная показуха"
Экономист Лев Марголин попытался записаться на массаж в районной поликлинике на сайте учреждения. И вот что из этого получилось.
— Наша страна семимильными шагами двигается к электронному правительству! Вчера решил поискать, где можно сделать платный массаж. Начал с нашей районной поликлиники, — написал в Фейсбуке Лев Марголин.
Он обрадовался, когда нашел сайт поликлиники, а там — форму электронной заявки.
— Выбираешь необходимые виды массажа, заполняешь свои данные — и вуаля! Перезвонил. Оказалось все не так просто. Девушка с приятным голосом сообщила, что через Интернет они не работают. Так что, очередная показуха, кто-то отчитался о внедрении современных методов обслуживания, — высказался экономист.
Недавно корреспондент
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономист Лев Марголин попытался записаться на массаж в районной поликлинике на сайте учреждения. И вот что из этого получилось.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)