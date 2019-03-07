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Премьер-министр в Витебске открыл поликлинику

08.03.2019 08:39 — Разное | Партизан  
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Глава Правительства Сергей Румас принял участие в открытии Витебской городской центральной поликлиники.

«Забота о здоровье граждан, инвестиции в эту сферу являются одним из приоритетов государственной политики. Государство в любых экономических условиях будет находить средства, чтобы вкладывать в здравоохранение», – подчеркнул Сергей Румас, выступая на церемонии открытия, передает "Белсат".

Премьер-министр напомнил, что несколько лет назад в Витебске был создан филиал Банка развития и принято решение о финансировании со стороны банка строительства поликлиники как социального проекта для города.

 

 
Теги: Витебск
 
 
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Глава Правительства Сергей Румас принял участие в открытии Витебской городской центральной поликлиники.
 
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