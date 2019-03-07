Премьер-министр в Витебске открыл поликлинику

«Забота о здоровье граждан, инвестиции в эту сферу являются одним из приоритетов государственной политики. Государство в любых экономических условиях будет находить средства, чтобы вкладывать в здравоохранение», – подчеркнул Сергей Румас, выступая на церемонии открытия, передает