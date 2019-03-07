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«Избили из-за длинных волос»: в Могилеве два 18-летних парня напали на учащегося колледжа

08.03.2019 08:34 — Разное | Партизан  
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На днях в областном центре на 19-летнего парня напали незнакомые люди, проинформировали местный портал mogilevnews.by в пресс-службе РОВД Ленинского района Могилева.

– Неприятный инцидент произошел вечером на остановке общественного транспорта «улица Якубовского, – приводят журналисты слова Елены Симоновой, официального представителя РОВД. – Сначала хулиганы задирали молодого человека, отпуская язвительные комментарии и ругаясь матом в его адрес, но когда не получили ответа на свое хамство «перешли к делу». Они подошли к длинноволосому парню, напали и начали его избивать. А когда подъехал автобус, сели в него и уехали.

Пострадавший молодой человек обратился с заявлением об избиении в милицию. Вскоре хулиганов задержали. Ими оказались два 18-летних приятеля, которые приехали в Могилев к друзьям. Один – житель Пинска, второй ранее судимый за воровство и грабеж – родом из Барановичей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
Теги: Могилев
 
 
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На днях в областном центре на 19-летнего парня напали незнакомые люди, проинформировали местный портал mogilevnews.by в пресс-службе РОВД Ленинского района Могилева.
 
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