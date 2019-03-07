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«У нас очень активный президент». Эйсмонт — о внутренней кухне Администрации главы государства

08.03.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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О том, как работают в Администрации президента, сколько идей генерирует президент, как Депардье просил о встрече, почему главе государства не нужен политтехнолог, о механизме выполнения поручений президента и спорте, рассказала в эфире телеканала ОНТ пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.


Наталья Эйсмонт на тренировке DreamTeam во время подготовки к Минскому полумарафону-2017. Фото предоставлено Белорусской федерацией лёгкой атлетики

«Я работаю в Администрации президента. И вы прекрасно знаете, что это политический штаб. Давайте говорить прямо: все, кто работает в Администрации президента, обязаны думать в одной тональности с президентом. Другого не дано», — сказала пресс-секретарь.

Эйсмонт также отметила масштаб личности и масштаб мысли. Она привела примеры идей президента — новогодний бал во Дворце независимости и серия хоккейных игр между сборной экстралиги и командой «Динамо-Минск».

«Мало кто может представить, какое количество идей исходит именно от руководителя. И мы здесь шутим, но в этой шутке есть только доля шутки. Приблизиться к этому уровню генерирования идей очень сложно и даже, наверное, невозможно. Нам бы качественно их реализовывать», — сказала пресс-секретарь.

Эйсмонт рассказала, что в своей работе она осторожна: «Я должна быть осторожной, зная, что каждое мое слово и иногда каждый взгляд рассматриваются просто под микроскопом». «У нас очень активный президент. Вы видите — он всегда по всем вопросам, важнейшим, из любой сферы жизни абсолютно точно расставляет акценты, „забивает гвозди“ в каждый вопрос. У меня нет необходимости чаще всего что-то дообъяснять или что-то излишне комментировать. Когда есть, я это делаю. Но президент, он справляется прекрасно с этим сам», — считает Эйсмонт.

Затронули в интервью и тему фейковых новостей. Эйсмонт отметила, что фейки стали, к сожалению, частью ее жизни, но универсального рецепта в этом вопросе нет и быть не может. Пресс-секретарь заявила, что не хотелось бы на это все реагировать, но это политика. «Когда речь касается каких-то ключевых политических моментов, когда речь касается здоровья, когда речь касается семьи, не реагировать нельзя. Конечно, здесь достаточно двух слов: не дождетесь!»

Эйсмонт также рассказала, что вопросы и темы для «Большого разговора» у президента никак не отбирались. По ее словам, если бы она отбирала темы и вопросы, ей президент бы «просто голову открутил». По ее мнению, у объективного человека не могло сложиться ощущение, что там было что-то срежиссировано. «Лично мне было бы намного проще, если бы это было срежиссировано и был сценарий. Но этого в наших реалиях просто не может быть. Я не знала, о чем спросят государственные журналисты — наших центральных СМИ, не говоря уже об оппозиционных». По ее словам, в интернете развернулась драка: «кто-то должен был задать один вопрос по поводу какого-то дела, но не задал». Журналистов на такие мероприятия отбирают по принципу читаемости и популярности СМИ.


Рассказала пресс-секретарь и как готовятся выступления президента. «Каждое выступление проходит просто жесточайший фильтр: сначала в Администрации, а после, естественно, главный фильтр главы государства. Ответственность при подготовке к любому мероприятию абсолютно одинаковая. Да, мы переписываем и переделываем по много раз. Мы работаем коллегиально, у нас существует пул экспертов, которых мы привлекаем к написанию важнейших тезисов на важнейшие мероприятия», — рассказала Эйсмонт о внутренней «кухне».

Но самые интересные моменты, по словам пресс-секретаря, это когда президент говорит от себя: «Для нас важно хотя бы приблизиться к этому самому стилю».

Эйсмонт уверена, что президенту страны не нужен политтехнолог. Она напомнила: раньше писали, что актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал приезжали пиарить президента. По ее словам, Депардье сам просил о встрече с президентом, но все не складывалось из-за загруженного графика главы государства. Когда выдался свободный момент, актер приехал в гости.

«Сыновья, косьба, рубка дров — это все президента жизнь. Президент вообще очень негативно относится к пиару, как к явлению. Он к нему относится как к чему-то совершенно искусственному. И у меня в этом смысле, как у пресс-секретаря, нет никакой необходимости придумывать что-то дополнительно. Только лишь потому, что у президента жизнь построена так, что никакого пиара не надо», — рассказала она.

Ответила пресс-секретарь и на вопрос о том, как президенту удается оставаться неравнодушным. «На мой взгляд все идет из детства. Когда человек много пережил, не может быть отношения равнодушного ни к чему. Может быть только бесконечное стремление сделать лучше».

Пресс-секретарь часто бывает свидетелем воспоминаний президента о детстве: «В них очень многое цепляет — дом, мама, которая очень тяжело работала. И вот такие условия, которых, к счастью, нам сегодняшним уж совсем не понять — земляной пол, абсолютно простая обстановка. А когда человек пережил разное, пропустив это через себя, то это накладывает очень глубокий отпечаток. И есть ответственность, как вы сказали, боль».

Поведала Эйсмонт и о механизме выполнения поручений президента. «Все, что касается выполнения поручений президента, для Администрации президента — это дело святое. Поручения президента выполнятся скрупулезно». Все обращения систематизируются, распределяются по направлениям, дальше они переходят в профильные управления администрации президента, если необходимо, идут на места либо в иные ведомства, потом собираются, анализируются и прорабатываются в Администрации президента.

Также пресс-секретарь главы государства рассказала и про спорт в жизни тех, кто окружает Лукашенко. «Президент не скрывает, все, кто с ним работает рядом с ним, должны быть приверженцами здорового образа жизни и должны заниматься спортом на неплохом уровне. Я бы сказала так: это наша должностная обязанность — выглядеть хорошо и быть спортивными».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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