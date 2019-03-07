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Расцветайте с каждой весной!
Не газ, не нефть, не торф и даже не знаменитая бульба… Настоящим богатством Беларуси являются наши женщины.
Красивые, мудрые, открытые, терпимые, шляхетные. Но в то же время решительные, принципиальные, ответственные, с чувством собственного достоинства.
Дорогие наши мамы, бабушки, девушки и девочки, ваш день открывает весну, а вы сами впускаете в нашу жизнь тепло и солнце. Любите себя, цените себя, берегите себя! И расцветайте с каждой весной!
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Не газ, не нефть, не торф и даже не знаменитая бульба… Настоящим богатством Беларуси являются наши женщины.
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