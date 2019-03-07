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Шнуров вступился за алкашей и тунеядцев

08.03.2019 08:25 — Разное | Партизан  
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Лидер группы «Ленинград» высмеял депутата, назвавшего малоимущих пенсионеров тунеядцами.


Фото 1tv.ru

Сергей Шнуров написал стихотворение, которым высмеял депутата Волгоградской облдумы Гасана Набиева, заявившего, что маленькие пенсии в стране  получают только бывшие в советское время «тунеядцы и алкоголики».

«Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,

Потому, как сам из этих самых родом.


Слышал много я, но чтоб такого ***,

Не припомню. Выбранный народом

Дядя, видимо, уже не помнит жизни.

Кто работает, тот *** не получает,

А при нынешней высокой дешевизне,

Многие питаются отчаянием.


Нет надежды, не на пенсии же ваши

Полагаться, сука, в десять тыщ.

И бухают одинокие мамаши

В фешенебельном районе близ Мытищ», — написал музыкант в Инстаграме.

 
 
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Лидер группы «Ленинград» высмеял депутата, назвавшего малоимущих пенсионеров тунеядцами.
 
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