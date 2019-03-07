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Шнуров вступился за алкашей и тунеядцев
Лидер группы «Ленинград» высмеял депутата, назвавшего малоимущих пенсионеров тунеядцами.
Фото 1tv.ru
Сергей Шнуров написал стихотворение, которым высмеял депутата Волгоградской облдумы Гасана Набиева, заявившего, что маленькие пенсии в стране получают только бывшие в советское время «тунеядцы и алкоголики».
«Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,
Потому, как сам из этих самых родом.
Слышал много я, но чтоб такого ***,
Не припомню. Выбранный народом
Дядя, видимо, уже не помнит жизни.
Кто работает, тот *** не получает,
А при нынешней высокой дешевизне,
Многие питаются отчаянием.
Нет надежды, не на пенсии же ваши
Полагаться, сука, в десять тыщ.
И бухают одинокие мамаши
В фешенебельном районе близ Мытищ», — написал музыкант в
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Лидер группы «Ленинград» высмеял депутата, назвавшего малоимущих пенсионеров тунеядцами.
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