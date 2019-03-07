Шнуров вступился за алкашей и тунеядцев





Фото 1tv.ru





Сергей Шнуров написал стихотворение, которым высмеял депутата Волгоградской облдумы Гасана Набиева, заявившего, что маленькие пенсии в стране получают только бывшие в советское время «тунеядцы и алкоголики».





«Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,





Потому, как сам из этих самых родом.









Слышал много я, но чтоб такого ***,





Не припомню. Выбранный народом





Дядя, видимо, уже не помнит жизни.





Кто работает, тот *** не получает,





А при нынешней высокой дешевизне,





Многие питаются отчаянием.









Нет надежды, не на пенсии же ваши





Полагаться, сука, в десять тыщ.





И бухают одинокие мамаши



