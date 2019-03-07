|
МИД Франции оштрафовали за малое количество женщин на важных должностях
МИД Франции оштрафовали на 450 тысяч евро за невыполнение в 2017 году квот в отношении женщин на важных должностях.
Об этом сообщает
По данным издания, французский МИД был оштрафован со стороны правительства страны.
Как отмечается, в 2017 году во французском дипломатическом ведомстве работали только 29% женщин. При этом соответствующее законодательство, принятое в 2012 году, требует "сбалансированного представительства для управленцев высшего уровня и руководителей отделов на государственной службе". Для МИД, законом обусловлено представительство женщин на должностях послов и руководителей департаментов на уровне 40%.
В 2018 году ситуация в МИД Франции была нормализована и был достигнут показатель в 39%.
В то же время ситуация с министерством иностранных дел Франции в вопросе женщин на руководящих должностях еще не самая худшая. Так, министерство экономики и финансов заплатит 1,71 млн штрафа за невыполнение квот.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД Франции оштрафовали на 450 тысяч евро за невыполнение в 2017 году квот в отношении женщин на важных должностях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)