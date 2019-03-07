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МИД Франции оштрафовали за малое количество женщин на важных должностях

08.03.2019 08:19 — Разное | Партизан  
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МИД Франции оштрафовали на 450 тысяч евро за невыполнение в 2017 году квот в отношении женщин на важных должностях.



Об этом сообщает Le Monde.

По данным издания, французский МИД был оштрафован со стороны правительства страны.

Как отмечается, в 2017 году во французском дипломатическом ведомстве работали только 29% женщин. При этом соответствующее законодательство, принятое в 2012 году, требует "сбалансированного представительства для управленцев высшего уровня и руководителей отделов на государственной службе". Для МИД, законом обусловлено представительство женщин на должностях послов и руководителей департаментов на уровне 40%.


В 2018 году ситуация в МИД Франции была нормализована и был достигнут показатель в 39%.

В то же время ситуация с министерством иностранных дел Франции в вопросе женщин на руководящих должностях еще не самая худшая. Так, министерство экономики и финансов заплатит 1,71 млн штрафа за невыполнение квот.

 
 
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МИД Франции оштрафовали на 450 тысяч евро за невыполнение в 2017 году квот в отношении женщин на важных должностях.
 
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