В мире отмечают Международный женский день









8 марта в мире отмечается Международный женский день, который исторически появился как день солидарности женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию, но на постсоветском пространстве постепенно превратился в "праздник весны, любви и женственности".





История праздника началась в начале прошлого века. Тогда лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин в ходе второй Международной конференции работающих женщин в Копенгагене выдвинула идею празднования Международного женского дня. Цеткин предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника она назвала борьбу женщин за свои права.





В Европе впервые Международный женский день отпраздновали 19 марта 1911 года в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда около миллиона демонстрантов вышли на улицы с требованием предоставить женщинам избирательное право, право на равную оплату труда и право занимать государственные должности.





В США женщины начали демонстрировать свою солидарность еще раньше, в 1909 году. С соответствующим призывом выступила американская Социалистическая партия. Праздник женской солидарности продлился до начала Первой мировой войны. Официально США признали Международный женский день лишь в 1975 году, после провозглашения его таковым Организацией Объединенных Наций.





В СССР же 8 марта было объявлено государственным праздником в 1921 году. Вместе с тем, уже в первые годы советской власти началась систематическая подмена его смысла — прежде всего за счет смещения акцента с гендерного равенства на классовую борьбу: на политических плакатах того времени этот день назван Днем солидарности "женщин-тружениц", "пролетарок" и т.п.









Поворотным моментом в смысле и стиле празднования женского дня стал 1965 год, когда 8 марта получило статус негосударственного выходного дня. В конце 1970-х практика поздравлений учениками своих школьных учительниц дополняется новой модой: мальчики начинают поздравлять девочек-одноклассниц.





На визуальном уровне окончательный разрыв с первоначальным политическим смыслом женского дня происходит тогда, когда с открыток полностью исчезают какие-либо упоминания о женщинах — и в изображениях, и в тексте. На советских открытках позднего времени массово появляются сказочные и мультяшные персонажи и игрушечные зверушки, а главной темой поздравлений и изображений становится весна. Весенние цветы и пейзажи выстраивают ассоциацию с пробуждением природы и все меньше связываются с женщинами — разве что на уровне молодости и цветения женской красоты.





К концу 1980-х в СССР сформировался способ празднования Международного женского дня, наполненного смыслами, атрибутами и ритуалами, фактически противоположными идеям, которые вкладывали в этот праздник феминистки начала ХХ века. За семьдесят лет советской власти 8 марта утратило свой политический протестный потенциал, оно было не только огосударствленно, но и одомашненно и превратилось в праздник чествования "весны, вечной женственности и любви".