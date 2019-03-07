«Светоч» на реконструкции. Во сколько она обойдется и что изменится в легендарном книжном магазине?

В самом большом книжном магазине Минска идет реконструкция. «Светоч» на проспекте Победителей с января работает в урезанном формате. Обещают, что к маю он заработает в полную силу и выглядеть будет по-новому. Каким станет легендарный книжный и во сколько обошлась реконструкция, узнал TUT.BY.



Книжный магазин «Светоч» на проспекте Победителей в Минске. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Книжный магазин «Светоч» находится на проспекте Победителей, 11. Привычный вход в него сейчас закрыт, на вывеске написано, что войти можно со стороны торгового центра «Галерея Минск».

С начала января магазин работает в урезанном формате. Большая часть помещения сейчас на реконструкции, но к маю магазин должен открыться в совсем новом виде.

— Решили не закрываться совсем на время реконструкции, чтобы не отучать покупателей от магазина, чтобы у них не было тревоги, что мы не откроемся снова, — объясняет директор дома книги «Светоч» Елена Бондаренко.

Владелец «Светоча» — ОАО «Белкнига». Гендиректор компании Александр Вашкевич рассказал, как именно изменится магазин.

Дом книги станет более современным, помещение заметно увеличится.



Здесь и дальше иллюстрации предоставлены «Белкнигой»

Раньше магазин занимал 1300 квадратных метров, из которых 950 были торговой площадью, остальные «квадраты» уходили под склад и служебные помещения.

После реконструкции площадь магазина увеличится на 640 «квадратов».

До реконструкции в одном здании со «Светочем» находился торговый центр «Бюргер» — он ушел из здания, освободившиеся площади отдали дому книги под расширение.

— Торговый центр рядом с книжным был будто родом из девяностых — мне такое соседство не нравилось, — рассказывает Александр Вашкевич. — Решились сделать большой книжный: таких магазинов пока нет ни в нашей, ни в других сетях в Беларуси.

Само здание находится в ведении ГУ «Главное хозяйственное управление» Управления делами президента — у него «Белкнига» арендует площади.





Интерьер изменится кардинально. Между книжным магазином и торговым центром «Бюргер» была перегородка — ее убрали. Теперь «Светоч» будет представлять собой огромное пространство в два этажа.

Входа в магазин теперь будет два: к привычному добавится второй, со стороны торгового центра «Галерея Минск».

— В «Светоче» станет гораздо меньше мебели, хотим уйти от скученности. Сделали дополнительную лестницу на второй этаж. В той части, где находился «Бюргер», был второй свет — его оставляем, будет казаться, что пространства еще больше.

Дизайн нового интерьера разработало рекламное агентство «Игвитта», мебель в книжном магазине будет от компании United Company (она же владеет сетью автозаправочных станций).

— Мебель делается на итальянском оборудовании, которое позволяет создавать вещи нестандартных форм.

По проекту видно, что книжные шкафы в обновленном «Светоче» будут в том числе в виде зигзагов, колес.



Первый этаж и лестница на второй

Снова первый этаж, здесь будет «второй свет»











На втором этаже магазина появится кафе.

— Небольшое, 50 квадратных метров. Мест, где можно хорошо поесть, на проспекте хватает, а если выпить чашку кофе с выпечкой, листая книгу, — это, пожалуйста, к нам, — говорит Александр Вашкевич.

Что за объект общепита сюда придет? «Белкнига» сотрудничает с кафе-буфетом «Андика»: их точки уже есть в «Книгополисе» на улице Сурганова и в книжном магазине «Дружба» на проспекте Победителей.





Рядом с кафе разместится зона для презентаций.

— Хочется, чтобы в магазине не только продавались книги, но он был и досуговым. Будет хороший экран и объемный звук: авторы, издательства смогут устраивать здесь презентации, — рассказывает гендиректор «Белкниги».

На одной из стен повесят большой монитор — там будут показывать информацию о книжных новинках.

— Место на виду, думаю, за него еще будут биться издатели, — доволен Александр Вашкевич.





В «Светоче» поставят три информационных киоска. В двух из них можно будет посмотреть, есть ли нужная книга не только в «Светоче», но и в других магазинах сети «Белкнига».

Еще один инфокиоск — с интерактивным переводчиком.

— Во-первых, магазин в центре, на проспекте Победителей, во-вторых, на носу Европейские игры. Благодаря интерактивному переводчику продавцы смогут понять любой запрос — например, с китайского.

Реконструкция книжного магазина, по предварительным оценкам гендиректора, обойдется в 600 тысяч рублей (280 тысяч долларов). Работы уже «на финишной прямой».

— Я уже из-за него плохо сплю, — признается гендиректор «Белкниги», — но радует: вырисовывается то, что хотелось.

В «Светоче» до реконструкции продавалось около 60 тысяч книг. Пока нет планов увеличивать объемы, но благодаря расширению удастся лучше представить покупателям те книги, которые есть.

Пока витрины «Светоча», как и раньше, затянуты баннерами зеленого цвета. После реконструкции их откроют.

— Красивые книжные полки, красивый свет — зачем это прятать? — говорит Александр Вашкевич.



План первого этажа. Извилистые линии — книжные полки

План второго этажа. В правом верхнем углу — зона для кафе, рядом с ней — зона для презентаций

Пока не раскрывается, каким именно будет фасад магазина — облик согласовывают в Мингорисполкоме.

Но можно предположить, что он будет в рамках концепции развития проспекта Победителей, разработанной в Минске. Похоже, снова выберут черно-белый формат: с оглядкой на стиль торгового центра «Галерея Минск» уже преобразились витрины нескольких магазинов на проспекте.

Открыть обновленный «Светоч» рассчитывают 30 апреля.

Александр Вашкевич добавляет, что книги — товар, который и сейчас успешно продается.

— Конечно, сейчас не 1990-е годы, когда нужно было сдавать макулатуру, чтобы получить талончик, дающий право за деньги купить в магазине книгу, — я сам так собирал тома Валентина Пикуля. Спрос сейчас не такой активный, но мы работаем с прибылью, открываем новые магазины по стране. Из минских магазинов сети «Белкнига» у «Светоча» второе место по товарообороту. Первое — у Центрального книжного магазина — он меньше по площади, но расположен еще более удачно. Думаю, после реконструкции «Светоч» станет первым.