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«Светоч» на реконструкции. Во сколько она обойдется и что изменится в легендарном книжном магазине?
В самом большом книжном магазине Минска идет реконструкция. «Светоч» на проспекте Победителей с января работает в урезанном формате. Обещают, что к маю он заработает в полную силу и выглядеть будет по-новому. Каким станет легендарный книжный и во сколько обошлась реконструкция, узнал TUT.BY.
Книжный магазин «Светоч» находится на проспекте Победителей, 11. Привычный вход в него сейчас закрыт, на вывеске написано, что войти можно со стороны торгового центра «Галерея Минск».
С начала января магазин работает в урезанном формате. Большая часть помещения сейчас на реконструкции, но к маю магазин должен открыться в совсем новом виде.
— Решили не закрываться совсем на время реконструкции, чтобы не отучать покупателей от магазина, чтобы у них не было тревоги, что мы не откроемся снова, — объясняет директор дома книги «Светоч» Елена Бондаренко.
Владелец «Светоча» — ОАО «Белкнига». Гендиректор компании Александр Вашкевич рассказал, как именно изменится магазин.
Дом книги станет более современным, помещение заметно увеличится.
Раньше магазин занимал 1300 квадратных метров, из которых 950 были торговой площадью, остальные «квадраты» уходили под склад и служебные помещения.
После реконструкции площадь магазина увеличится на 640 «квадратов».
До реконструкции в одном здании со «Светочем» находился торговый центр «Бюргер» — он ушел из здания, освободившиеся площади отдали дому книги под расширение.
— Торговый центр рядом с книжным был будто родом из девяностых — мне такое соседство не нравилось, — рассказывает Александр Вашкевич. — Решились сделать большой книжный: таких магазинов пока нет ни в нашей, ни в других сетях в Беларуси.
Само здание находится в ведении ГУ «Главное хозяйственное управление» Управления делами президента — у него «Белкнига» арендует площади.
Интерьер изменится кардинально. Между книжным магазином и торговым центром «Бюргер» была перегородка — ее убрали. Теперь «Светоч» будет представлять собой огромное пространство в два этажа.
Входа в магазин теперь будет два: к привычному добавится второй, со стороны торгового центра «Галерея Минск».
— В «Светоче» станет гораздо меньше мебели, хотим уйти от скученности. Сделали дополнительную лестницу на второй этаж. В той части, где находился «Бюргер», был второй свет — его оставляем, будет казаться, что пространства еще больше.
Дизайн нового интерьера разработало рекламное агентство «Игвитта», мебель в книжном магазине будет от компании United Company (она же владеет сетью автозаправочных станций).
— Мебель делается на итальянском оборудовании, которое позволяет создавать вещи нестандартных форм.
По проекту видно, что книжные шкафы в обновленном «Светоче» будут в том числе в виде зигзагов, колес.
На втором этаже магазина появится кафе.
— Небольшое, 50 квадратных метров. Мест, где можно хорошо поесть, на проспекте хватает, а если выпить чашку кофе с выпечкой, листая книгу, — это, пожалуйста, к нам, — говорит Александр Вашкевич.
Что за объект общепита сюда придет? «Белкнига» сотрудничает с кафе-буфетом «Андика»: их точки уже есть в «Книгополисе» на улице Сурганова и в книжном магазине «Дружба» на проспекте Победителей.
Рядом с кафе разместится зона для презентаций.
— Хочется, чтобы в магазине не только продавались книги, но он был и досуговым. Будет хороший экран и объемный звук: авторы, издательства смогут устраивать здесь презентации, — рассказывает гендиректор «Белкниги».
На одной из стен повесят большой монитор — там будут показывать информацию о книжных новинках.
— Место на виду, думаю, за него еще будут биться издатели, — доволен Александр Вашкевич.
В «Светоче» поставят три информационных киоска. В двух из них можно будет посмотреть, есть ли нужная книга не только в «Светоче», но и в других магазинах сети «Белкнига».
Еще один инфокиоск — с интерактивным переводчиком.
— Во-первых, магазин в центре, на проспекте Победителей, во-вторых, на носу Европейские игры. Благодаря интерактивному переводчику продавцы смогут понять любой запрос — например, с китайского.
Реконструкция книжного магазина, по предварительным оценкам гендиректора, обойдется в 600 тысяч рублей (280 тысяч долларов). Работы уже «на финишной прямой».
— Я уже из-за него плохо сплю, — признается гендиректор «Белкниги», — но радует: вырисовывается то, что хотелось.
В «Светоче» до реконструкции продавалось около 60 тысяч книг. Пока нет планов увеличивать объемы, но благодаря расширению удастся лучше представить покупателям те книги, которые есть.
Пока витрины «Светоча», как и раньше, затянуты баннерами зеленого цвета. После реконструкции их откроют.
— Красивые книжные полки, красивый свет — зачем это прятать? — говорит Александр Вашкевич.
Пока не раскрывается, каким именно будет фасад магазина — облик согласовывают в Мингорисполкоме.
Но можно предположить, что он будет в рамках
Открыть обновленный «Светоч» рассчитывают 30 апреля.
Александр Вашкевич добавляет, что книги — товар, который и сейчас успешно продается.
— Конечно, сейчас не 1990-е годы, когда нужно было сдавать макулатуру, чтобы получить талончик, дающий право за деньги купить в магазине книгу, — я сам так собирал тома Валентина Пикуля. Спрос сейчас не такой активный, но мы работаем с прибылью, открываем новые магазины по стране. Из минских магазинов сети «Белкнига» у «Светоча» второе место по товарообороту. Первое — у Центрального книжного магазина — он меньше по площади, но расположен еще более удачно. Думаю, после реконструкции «Светоч» станет первым.
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В самом большом книжном магазине Минска идет реконструкция. «Светоч» на проспекте Победителей с января работает в урезанном формате. Обещают, что к маю он...
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