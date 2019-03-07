ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Светоч» на реконструкции. Во сколько она обойдется и что изменится в легендарном книжном магазине?

08.03.2019 09:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В самом большом книжном магазине Минска идет реконструкция. «Светоч» на проспекте Победителей с января работает в урезанном формате. Обещают, что к маю он заработает в полную силу и выглядеть будет по-новому. Каким станет легендарный книжный и во сколько обошлась реконструкция, узнал TUT.BY.


Книжный магазин «Светоч» на проспекте Победителей в Минске. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Книжный магазин «Светоч» находится на проспекте Победителей, 11. Привычный вход в него сейчас закрыт, на вывеске написано, что войти можно со стороны торгового центра «Галерея Минск».

С начала января магазин работает в урезанном формате. Большая часть помещения сейчас на реконструкции, но к маю магазин должен открыться в совсем новом виде.

— Решили не закрываться совсем на время реконструкции, чтобы не отучать покупателей от магазина, чтобы у них не было тревоги, что мы не откроемся снова, — объясняет директор дома книги «Светоч» Елена Бондаренко.

Владелец «Светоча» — ОАО «Белкнига». Гендиректор компании Александр Вашкевич рассказал, как именно изменится магазин.

Дом книги станет более современным, помещение заметно увеличится.


Здесь и дальше иллюстрации предоставлены «Белкнигой»

Раньше магазин занимал 1300 квадратных метров, из которых 950 были торговой площадью, остальные «квадраты» уходили под склад и служебные помещения.

После реконструкции площадь магазина увеличится на 640 «квадратов».

До реконструкции в одном здании со «Светочем» находился торговый центр «Бюргер» — он ушел из здания, освободившиеся площади отдали дому книги под расширение.

— Торговый центр рядом с книжным был будто родом из девяностых — мне такое соседство не нравилось, — рассказывает Александр Вашкевич. — Решились сделать большой книжный: таких магазинов пока нет ни в нашей, ни в других сетях в Беларуси.

Само здание находится в ведении ГУ «Главное хозяйственное управление» Управления делами президента — у него «Белкнига» арендует площади.


Интерьер изменится кардинально. Между книжным магазином и торговым центром «Бюргер» была перегородка — ее убрали. Теперь «Светоч» будет представлять собой огромное пространство в два этажа.

Входа в магазин теперь будет два: к привычному добавится второй, со стороны торгового центра «Галерея Минск».

— В «Светоче» станет гораздо меньше мебели, хотим уйти от скученности. Сделали дополнительную лестницу на второй этаж. В той части, где находился «Бюргер», был второй свет — его оставляем, будет казаться, что пространства еще больше.

Дизайн нового интерьера разработало рекламное агентство «Игвитта», мебель в книжном магазине будет от компании United Company (она же владеет сетью автозаправочных станций).

— Мебель делается на итальянском оборудовании, которое позволяет создавать вещи нестандартных форм.

По проекту видно, что книжные шкафы в обновленном «Светоче» будут в том числе в виде зигзагов, колес.


Первый этаж и лестница на второй

Снова первый этаж, здесь будет «второй свет»






На втором этаже магазина появится кафе.

— Небольшое, 50 квадратных метров. Мест, где можно хорошо поесть, на проспекте хватает, а если выпить чашку кофе с выпечкой, листая книгу, — это, пожалуйста, к нам, — говорит Александр Вашкевич.

Что за объект общепита сюда придет? «Белкнига» сотрудничает с кафе-буфетом «Андика»: их точки уже есть в «Книгополисе» на улице Сурганова и в книжном магазине «Дружба» на проспекте Победителей.


Рядом с кафе разместится зона для презентаций.

— Хочется, чтобы в магазине не только продавались книги, но он был и досуговым. Будет хороший экран и объемный звук: авторы, издательства смогут устраивать здесь презентации, — рассказывает гендиректор «Белкниги».

На одной из стен повесят большой монитор — там будут показывать информацию о книжных новинках.

— Место на виду, думаю, за него еще будут биться издатели, — доволен Александр Вашкевич.


В «Светоче» поставят три информационных киоска. В двух из них можно будет посмотреть, есть ли нужная книга не только в «Светоче», но и в других магазинах сети «Белкнига».

Еще один инфокиоск — с интерактивным переводчиком.

— Во-первых, магазин в центре, на проспекте Победителей, во-вторых, на носу Европейские игры. Благодаря интерактивному переводчику продавцы смогут понять любой запрос — например, с китайского.

Реконструкция книжного магазина, по предварительным оценкам гендиректора, обойдется в 600 тысяч рублей (280 тысяч долларов). Работы уже «на финишной прямой».

— Я уже из-за него плохо сплю, — признается гендиректор «Белкниги», — но радует: вырисовывается то, что хотелось.

В «Светоче» до реконструкции продавалось около 60 тысяч книг. Пока нет планов увеличивать объемы, но благодаря расширению удастся лучше представить покупателям те книги, которые есть.

Пока витрины «Светоча», как и раньше, затянуты баннерами зеленого цвета. После реконструкции их откроют.

— Красивые книжные полки, красивый свет — зачем это прятать? — говорит Александр Вашкевич.


План первого этажа. Извилистые линии — книжные полки

План второго этажа. В правом верхнем углу — зона для кафе, рядом с ней — зона для презентаций

Пока не раскрывается, каким именно будет фасад магазина — облик согласовывают в Мингорисполкоме.

Но можно предположить, что он будет в рамках концепции развития проспекта Победителей, разработанной в Минске. Похоже, снова выберут черно-белый формат: с оглядкой на стиль торгового центра «Галерея Минск» уже преобразились витрины нескольких магазинов на проспекте.

Открыть обновленный «Светоч» рассчитывают 30 апреля.

Александр Вашкевич добавляет, что книги — товар, который и сейчас успешно продается.

— Конечно, сейчас не 1990-е годы, когда нужно было сдавать макулатуру, чтобы получить талончик, дающий право за деньги купить в магазине книгу, — я сам так собирал тома Валентина Пикуля. Спрос сейчас не такой активный, но мы работаем с прибылью, открываем новые магазины по стране. Из минских магазинов сети «Белкнига» у «Светоча» второе место по товарообороту. Первое — у Центрального книжного магазина — он меньше по площади, но расположен еще более удачно. Думаю, после реконструкции «Светоч» станет первым.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В самом большом книжном магазине Минска идет реконструкция. «Светоч» на проспекте Победителей с января работает в урезанном формате. Обещают, что к маю он...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске договорились с полуночи 8 марта в Донбассе не стрелять
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика