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«Зенит», киевское «Динамо» и «Арсенал» потерпели поражения в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы

08.03.2019 10:13 — Разное | Tut.by  
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7 марта прошли первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы. Российские «Зенит» и «Краснодар» проиграли испанским клубам, киевское «Динамо» было разгромлено в Лондоне, а обидчик БАТЭ английский «Арсенал» потерпел болезненное поражение в гостях у французского «Ренна».


Фото: arsenal.com

«Зенит» (Россия) — «Вильярреал» (Испания) — 1:3.

Голы: 0:1 — Иборра (33). 1:1 — Азмун (35). 1:2 — Морено (64). 1:3 — Морланес (71).

«Ренн» (Франция) — «Арсенал» (Англия) — 3:1.

Голы: 0:1 — Ивоби (4). 1:1 — Буриго (42). 2:1 — Монреаль (65, автогол). 3:1 — Сарр (88).

«Айнтрахт» (Германия) — «Интер» (Италия) — 0:0.

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Бенфика» (Португалия) — 1:0.

Гол: 1:0 — Петкович (38, с пенальти).

«Севилья» (Испания) — «Славия» (Чехия) — 2:2.

Голы: 1:0 — Бен Йеддер (1). 1:1 — Стох (25). 2:1 — Эль-Хаддади (28). 2:2 — Краль (39).

«Валенсия» (Испания) — «Краснодар» (Россия) — 2:1.

Голы: 1:0 — Родриго (12). 2:0 — Родриго (24). 2:1 — Клаэссон (63).

«Челси» (Англия) — «Динамо» Киев (Украина) — 3:0.

Голы: 1:0 — Педро (17). 2:0 — Виллиан (65). 3:0 — Худсон-Одои (90).

«Наполи» (Италия) — «Зальцбург» (Австрия) — 3:0.

Голы: 1:0 — Милик (10). 2:0 — Руис (18). 3:0 — Онгене (58, автогол).

Ответные матчи пройдут 14 марта.

 
 
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