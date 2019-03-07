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«Зенит», киевское «Динамо» и «Арсенал» потерпели поражения в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы
7 марта прошли первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы. Российские «Зенит» и «Краснодар» проиграли испанским клубам, киевское «Динамо» было разгромлено в Лондоне, а обидчик БАТЭ английский «Арсенал» потерпел болезненное поражение в гостях у французского «Ренна».
«Зенит» (Россия) — «Вильярреал» (Испания) — 1:3.
Голы: 0:1 — Иборра (33). 1:1 — Азмун (35). 1:2 — Морено (64). 1:3 — Морланес (71).
«Ренн» (Франция) — «Арсенал» (Англия) — 3:1.
Голы: 0:1 — Ивоби (4). 1:1 — Буриго (42). 2:1 — Монреаль (65, автогол). 3:1 — Сарр (88).
«Айнтрахт» (Германия) — «Интер» (Италия) — 0:0.
«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Бенфика» (Португалия) — 1:0.
Гол: 1:0 — Петкович (38, с пенальти).
«Севилья» (Испания) — «Славия» (Чехия) — 2:2.
Голы: 1:0 — Бен Йеддер (1). 1:1 — Стох (25). 2:1 — Эль-Хаддади (28). 2:2 — Краль (39).
«Валенсия» (Испания) — «Краснодар» (Россия) — 2:1.
Голы: 1:0 — Родриго (12). 2:0 — Родриго (24). 2:1 — Клаэссон (63).
«Челси» (Англия) — «Динамо» Киев (Украина) — 3:0.
Голы: 1:0 — Педро (17). 2:0 — Виллиан (65). 3:0 — Худсон-Одои (90).
«Наполи» (Италия) — «Зальцбург» (Австрия) — 3:0.
Голы: 1:0 — Милик (10). 2:0 — Руис (18). 3:0 — Онгене (58, автогол).
Ответные матчи пройдут 14 марта.
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7 марта прошли первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы.
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