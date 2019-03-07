ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 8 МАРТА!

Дорогие женщины Городокщины!

Сердечно поздравляем вас с наступающим прекрасным весенним праздником — Днём женщин! Праздником, который остается одним из самых светлых и любимых в нашей стране, символом признания в любви и уважении к прекрасной половине человечества!

Именно вы, женщины, дарите жизнь и несете в себе созидательную энергию, вдохновляете на новые свершения и труд. Природа наделила вас несравненной красотой, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и трудолюбием. Современная женщина, оставаясь заботливой матерью и чуткой хранительницей семейного очага, стремится к вершинам профессионализма, способна стать высококлассным специалистом, талантливым руководителем, творческой личностью. Мы признательны вам за весомый вклад во все сферы жизнедеятельности нашего района, за то, что несмотря на многочисленные повседневные заботы, занятость на работе, вы всегда окружаете близких людей любовью и вниманием, дарите им покой и счастье.

Особые слова благодарности выражаем женщинам старшего поколения, которые на своих плечах вынесли тяготы Великой Отечественной войны и нелегкое послевоенное время. Пусть этот праздник станет для вас по-настоящему светлым и весенним торжеством! Здоровья вам и долголетия!

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть любящие и любимые люди оберегают вас от невзгод и ничто не омрачит женского счастья. Пусть осуществляются все ваши мечты и в душе всегда царит весна! Желаем вам замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам, вашим родным и близким!

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов





Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с праздником, с которым мы традиционно связываем наступление весны, красоту и нежность, тепло домашнего очага, зарождение самой жизни, — с Днём женщин. Остались далеко позади те времена, когда женщины играли вторые роли в общественной, экономической, социальной жизни. Реализуя свой творческий и интеллектуальный потенциал, сегодня вы — современные женщины — добиваетесь больших успехов во всех сферах жизни общества. И уж тем более вам нет равных в быту, воспитании детей, заботе о пожилых людях. Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности — любовь, семья, верность. Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче преодолеваются любые трудности.

От всей души желаю вам здоровья и любви, понимания и поддержки, счастья и радости, защищенности и уверенности в тех, кто рядом с вами!

Виктор Мирош, депутат Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь.





