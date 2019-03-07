Юля Штык о «Снежном снайпере» и «Гонке легенд»

Наша Юля Штык из Минковичей выступала в составе областной сборной по биатлону в «Снежном снайпере». Назвать занятия спортом ее увлечением – невозможно. Во всем видно, для Юли это – вся жизнь. О чем бы ни спросила, ответы перекликаются со спортивной темой.

А началось все с раннего детства. Принимала участие во всех мальчишеских играх и ни в чем им не уступала. И сегодня, во внеурочное время, когда ребята собираются погонять мяч на футбольном поле, Юля (как правило, единственная девочка) играет в команде на равных, чаще всего выступает нападающим и вратарем.

Сейчас моя собеседница учится в 8 классе Свищевской средней школы. Девочка – твердая хорошистка. Из любимых предметов, кроме физкультуры, конечно, называет математику, языки, географию и историю. Стоит ли говорить, на что она тратит свободное время? Юля – завсегдатай стадионов, спортзалов и бассейна. Ни дня без спорта – таков ее девиз.

Девочка отлично выступает в различных видах: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, плавание, но самая большая тяга у нее к футболу, именно с ним она хочет связать свою будущую профессиональную деятельность.

Когда проходил отбор в областную сборную по биатлону, не сомневалась ни секунды, согласилась участвовать сразу. Этим видом спорта она занимается давно. Кстати, впервые пробовала стрелять в 11 лет, говорит: было волнительно, но не страшно. А тренирует юную биатлонистку учитель физкультуры Николай Пачко. Таких детей единицы. У нее есть желание, есть и результат: Юля – победитель многих соревнований района и области.





На областном «Снежном снайпере» Юля взяла четвертое место. И хотя на республиканских соревнованиях она не вошла в пятерку лучших, все же, согласитесь, отличный старт для девочки с периферии, у которой нет возможности заниматься биатлоном профессионально, в отличие от других членов сборной.

О своих впечатлениях Юля говорит не без удовольствия. И первое, что называет – приобрела новые навыки, например, познакомилась с конькобежным ходом, ее стрельба стала более меткой. И даже возникшее волнение перед стартом, когда увидела, сколько собралось зрителей, было приятным. Вот он какой, большой спорт!

После соревнований Юлю пригласили в качестве зрителя на «Гонку легенд», где она фотографировалась с легендарными спортсменами, получала автографы, подарки и только положительный заряд энергии. После этого еще больше утвердилась в желании заниматься спортом профессионально.

– Я почувствовала себя старше. Появились мысли о том, что уходят наши лучшие биатлонисты, и надо взращивать новых, – так по-взрослому рассуждает юная спортсменка.

Несложно догадаться, что в гардеробе у Юли преобладают практичные вещи. Что касается платьев – их немного, и те надевает только по праздникам. Основное правило, которого она всегда придерживается, – ведение здорового образа жизни. А вообще, девочка мудрая не по годам. Прекрасно знает, в какой ситуации нужно быть скромной, а где можно дать волю своей компанейской душе.

Анастасия ЯНКИНА

Nasti_ona@bk.ru