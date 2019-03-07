Вечной весны, дорогие женщины!

Дорогие, милые женщины!

Примите искренние поздравления с прекрасным весенним праздником - Днем женщин!

Невозможно представить жизнь без вашей красоты и обаяния, доброты и нежности. Данная представительницам прекрасного пола великая сила любви преображает мир, внося в него свет и гармонию, яркие краски и весеннюю свежесть. Ваше душевное тепло и забота поддерживают в трудную минуту, возвращают веру и надежду.

Вам подвластны все сферы профессиональной и общественной деятельности, в которых вы добиваетесь значительных успехов. Поистине драгоценен ваш вклад в укрепление семьи и воспитание детей, поддержание домашнего очага, сохранение духовных и нравственных ценностей.

Спасибо за ваш труд, за доброту, мудрость и терпение. Пусть в ваших сердцах живет любовь, пусть в ваших домах расцветают цветы и не умолкает детский смех, пусть морщинки на ваших лицах появляются только от улыбок!

Мира вам и здоровья, материнского счастья и семейного благополучия, молодости и красоты на долгие-долгие годы!

Районный

исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.