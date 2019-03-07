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Исполнительница Зена представит Беларусь на конкурсе "Евровидение-2019"

08.03.2019 11:16 — Разное | Ежедневник  
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Исполнительница Зена представит Беларусь на конкурсе "Евровидение-2019"

По итогам финала белорусского отборочного тура победу одержала Зена. Именно она оправится в Тель-Авив (Израиль).

Финал национального отборочного тура состоялся вечером 7 марта. По итогам оценок профессионального жюри победительницей была определена исполнительница Зена. Она будет представлять Беларусь на конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль).

Согласно расписанию, полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет - 18 мая.

 
 
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По итогам финала белорусского отборочного тура победу одержала Зена. Именно она оправится в Тель-Авив (Израиль).
 
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