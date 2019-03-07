



По итогам финала белорусского отборочного тура победу одержала Зена. Именно она оправится в Тель-Авив (Израиль).

Финал национального отборочного тура состоялся вечером 7 марта. По итогам оценок профессионального жюри победительницей была определена исполнительница Зена. Она будет представлять Беларусь на конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль).

Согласно расписанию, полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет - 18 мая.