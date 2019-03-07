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Забег на каблуках, трижды Масленица и танцы. Афиша в Могилеве в выходные

08.03.2019 11:18 — Разное | Tut.by  
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Какой-то праздничной выходит эта неделя: и Международный женский день, и Масленица. И вот как вы можете провести эти выходные.

8 марта


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Что: караоке-баттл и забег на каблуках

Где: ТЦ «Парк Сити» на улице Минское шоссе, 31

Когда: 16.00

Стоимость: бесплатно

В честь 8 Марта в торговом центре «Парк сити» подготовили развлекательную программу. Тут пройдет забег на каблуках с ценными призами для победительниц, в том числе с призом 100 рублей на шопинг, и караоке-баттл — тоже с подарками. В программе также шоу ходулистов.

9 марта


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что: танцевальный джем

Где: ТЦ «Парк Сити» на улице Минское шоссе, 31

Когда: 12.00

Стоимость: бесплатно

На танцевальный джем приедут парни со всей страны. Они будут соревноваться в Hip Hop и Break dance.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Что: празднование Масленицы

Где: Печерский лесопарк

Когда: 12.00 — 16.00

Стоимость: бесплатно

Провожать зиму и встречать весну на городском празднике будут традиционно, с палатками с блинами и шашлыками, концертом на сцене и сжиганием чучела.

10 марта


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото с сайта vivra.ru

Что: Масленица в Kids City

Где: ТЦ «Парк Сити» на улице Минское шоссе, 31

Когда: 12.00

Стоимость: бесплатно

Праздник «Масленица в Kids City» пройдет с конкурсами, подарками и, конечно, блинами.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что: программа «Масленіца ў «Масленікава»

Где: областной художественный музей им. П. Масленикова на ул. Миронова, 33

Когда: 15.00

Стоимость: 4,5 рубля. Для детей до 3 лет бесплатно

Проводить зиму с батлейкой, белорусскими играми и обрядами, хороводами зовет всех общество белорусского языка. С собой можно брать сладости к чаю. Телефон для справок: (+375 29) 388−35−61.

Подробная афиша Могилева — с кино, выставками, концертами — на AFISHA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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