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Забег на каблуках, трижды Масленица и танцы. Афиша в Могилеве в выходные
Какой-то праздничной выходит эта неделя: и Международный женский день, и Масленица. И вот как вы можете провести эти выходные.
8 марта
В честь 8 Марта в торговом центре «Парк сити» подготовили развлекательную программу. Тут пройдет забег на каблуках с ценными призами для победительниц, в том числе с призом 100 рублей на шопинг, и караоке-баттл — тоже с подарками. В программе также шоу ходулистов.
9 марта
На танцевальный джем приедут парни со всей страны. Они будут соревноваться в Hip Hop и Break dance.
Провожать зиму и встречать весну на городском празднике будут традиционно, с палатками с блинами и шашлыками, концертом на сцене и сжиганием чучела.
10 марта
Праздник «Масленица в Kids City» пройдет с конкурсами, подарками и, конечно, блинами.
Проводить зиму с батлейкой, белорусскими играми и обрядами, хороводами зовет всех общество белорусского языка. С собой можно брать сладости к чаю. Телефон для справок: (+375 29) 388−35−61.
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Собрали для вас программу мероприятий, которые пройдут в Могилеве в эти 3 дня.
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