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Тим Кук сменил имя в Twitter на «Тим Эппл» после того, как Трамп перепутал его фамилию
Тим Кук сменил имя на «Тим Эппл» в Twitter после того, как Дональд Трамп
Напомним: 6 марта президент США ошибся, когда благодарил Кука за вклад в американскую экономику на круглом столе Американского консультативного совета по кадровым вопросам. Он назвал сидящего рядом главу Apple «Тимом Эппл».
Оказалось, что это происходит не впервые — в прошлый раз Трамп ошибся и назвал гендиректора Lockheed Martin «Мэриллин Локхид».
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Его новую «фамилию» можно увидеть только с устройств Apple.
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