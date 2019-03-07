Тим Кук сменил имя в Twitter на «Тим Эппл» после того, как Трамп перепутал его фамилию

Тим Кук сменил имя на «Тим Эппл» в Twitter после того, как Дональд Трамп назвал его так по ошибке. Для этого гендиректор Apple использовал значок логотипа компании, который отображается только на устройствах Apple, пишет TJournal.



Фото: Wylsacom

Напомним: 6 марта президент США ошибся, когда благодарил Кука за вклад в американскую экономику на круглом столе Американского консультативного совета по кадровым вопросам. Он назвал сидящего рядом главу Apple «Тимом Эппл».

Оказалось, что это происходит не впервые — в прошлый раз Трамп ошибся и назвал гендиректора Lockheed Martin «Мэриллин Локхид».

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