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Тим Кук сменил имя в Twitter на «Тим Эппл» после того, как Трамп перепутал его фамилию

08.03.2019 11:28 — Разное | Tut.by  
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Тим Кук сменил имя на «Тим Эппл» в Twitter после того, как Дональд Трамп назвал его так по ошибке. Для этого гендиректор Apple использовал значок логотипа компании, который отображается только на устройствах Apple, пишет TJournal.


Фото: Wylsacom

Напомним: 6 марта президент США ошибся, когда благодарил Кука за вклад в американскую экономику на круглом столе Американского консультативного совета по кадровым вопросам. Он назвал сидящего рядом главу Apple «Тимом Эппл».

Оказалось, что это происходит не впервые — в прошлый раз Трамп ошибся и назвал гендиректора Lockheed Martin «Мэриллин Локхид».

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Его новую «фамилию» можно увидеть только с устройств Apple.
 
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