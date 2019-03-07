Подъемный механизм для кровати: выбираем удобный вариант



В каждой квартире настоящей проблемой становится дефицит свободного места. Чтобы сэкономить полезную площадь, выбирается мебель с нишами, куда можно спрятать от посторонних глаз вещи. Для удобного использования разработаны самые разнообразные виды подъемных механизмов для кровати, обладающие расширенным функционалом. Подъемник позволяет превратить спальное место еще и в место для сохранения вещей.

Типы подъемных механизмов





Простым считается ручной подъемник на петлях. Его принцип действия основывается на применении физических усилий. В конструкции не предусмотрено наличие силовых узлов, которые компенсируют вес поднимаемой кровати. Ручные подъемники на петлях надежные, прочные. Однако не рекомендуется устанавливать их на детских кроватях: ребенку трудно справиться с механизмом самому и он может травмироваться.

Удобно трансформировать спальные места с помощью пружинных подъемников. Витые пружины принимают на себя нагрузку, что существенно облегчает весь процесс. Однако со временем пружины приходят в негодность: они растягиваются, соединения стираются, со временем узел требует замены.

Недавно семейство кроватных подъемников пополнилось еще одним видом — газовым амортизатором — комфортным и удобным приспособлением. Пользоваться им могут женщины, дети, люди с ограниченными возможностями. Газовый амортизатор служит силовым агрегатом. Под силой давления веса постели механизм срабатывает, и с помощью усилия сжатого газа ложе медленно переводится в вертикальное положение. Подъемник дорогой, но долговечность и удобство его использования это с лихвой компенсируют.

Поднятие постели





Выбор подъемных механизмов обуславливается параметрами спальных мест и весом матрасов. Для стандартных постелей использоваться могут все виды подъемных механизмов для кровати. Однако показателем, определяющим мощность и тип подъемника, считается вес поднимаемого спального места.

Обычно постели с подъемниками предполагают поднятие изножия. Может быть горизонтальное поднятие матраса, когда спальное место фиксируется параллельно коробу, либо открытие кровати подобно книжке со стороны основания. Если принято решение, что кровать будет стоять у стены и поднятие изножия будет неудобным, то подъемные механизмы могут быть установлены нестандартно, чтобы поднималась любая из боковых частей.

Определясь с видом подъемного механизма для кровати, учитывают режим эксплуатации, физические возможности того, кто будет спать на кровати.

Безопасность и надежность





Чтобы использование кроватных подъемников было безопасным, лучше придерживаться простых рекомендаций. Кровати с ручным устройством или пружинным амортизатором в поднятом состоянии надо зафиксировать подпоркой. Более безопасными являются газлифты: даже если один выйдет со строя, постель медленно опустится с помощью второго.

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