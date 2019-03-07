Медики рассказали, как можно нарастить мышечную массу без силовых тренировок

Отмечается, что белковые продукты помогают улучшить фигуру даже тем людям, которые не изводят себя в тренажерном зале интенсивными тренировками. Более того, было доказано, что ужин, состоящий из белковых продуктов, не позволяет человеку поправиться и при этом никак не влияет на качество сна. В ходе эксперимента ученые также выяснили, что некоторые белковые продукты влияют на мышечную массу не меньше, чем популярные среди спортсменов протеиновые коктейли. Исследователи напомнили, что даже многие спортсмены часто говорят о том, что позволяют себе поздние ужины из белковых продуктов.





Ранее группа других исследователей пришла к выводу, что с помощью творога можно похудеть, употребляя его на ужин. По словам ученых, творог является единственным продуктом, употребляя который перед сном, невозможно набрать вес.