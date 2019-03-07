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Гомельчанина судят за репост советов от анархистов
Как сообщает
Суть правонарушения в том, что мужчина на своей странице в социальной сети «Фейсбук» поделился публикацией «Что делать, если вас загоняют в БРСМ. Советы от анархистов».
Петр Марковский считает, что его преследуют за активность и участие в «маршах недармоедов» 2017 года.
По мнению правозащитника Леонида Судаленко, государственные органы слишком широко трактуют само понятие «экстремизм».
Согласно части 2 статьи 17:11 КоАП распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, влечет штраф от 10 до 50 базовых величин или административный арест до 15 суток.
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Как сообщает «Гомельская Вясна», 7 марта в ОВД Центрального района Гомеля начался административный процесс в отношении жителя областного центра Петра...
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