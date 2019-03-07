В Могилеве нашли повешенную собаку. Это второй подобный случай за 3 месяца

На окраине Могилева нашли повешенную собаку. Она висела на дереве вдоль полевой дороги. Об этом 6 марта сообщила в милицию жительница Могилева Алина. На месте происшествия работала большая группа: участковый, следователь, ветеринар и другие, всего более 10 человек.





На момент находки собака превратилась в мумию: внутренности высохли. По словам ветеринара, который делал осмотр, собака была довольно молодой – 2-3 года, без породы (метис). И провисела она здесь не меньше месяца. Ошейник на собаке был очень сильно затянут. К ошейнику была привязана веревка, на ней висела собака.





Алина, которая заявила в милицию о повешенной собаке, говорит:





«Я только заявила в милицию, а нашла собаку не я, а другая женщина. Она об этом написала в социальных сетях, люди выразили свое сочувствие ей в комментариях, но никто так ничего и не сделал. Я решила вызвать милицию, так как считаю, что убивать собаку – это большое преступление и его нельзя просто так оставлять».





Это уже вторая повешенная собака в Могилеве за очень короткий срок. В конце января повешенную собаку нашли в том же микрорайоне – Гребенево. Молодой пес так провисел на дереве некоторое время перед тем, как люди все-таки вызвали милицию. На данный момент то преступление не раскрыто.





По словам Алины, следователь заявил, что по этому факту заведут уголовное дело по статье 339 УК «Жестокое обращение с животными».