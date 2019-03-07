ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве нашли повешенную собаку. Это второй подобный случай за 3 месяца

08.03.2019 10:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Преступление совершили недалеко от частного сектора, где всегда много собак.

На окраине Могилева нашли повешенную собаку. Она висела на дереве вдоль полевой дороги. Об этом 6 марта сообщила в милицию жительница Могилева Алина. На месте происшествия работала большая группа: участковый, следователь, ветеринар и другие, всего более 10 человек.

На момент находки собака превратилась в мумию: внутренности высохли. По словам ветеринара, который делал осмотр, собака была довольно молодой – 2-3 года, без породы (метис). И провисела она здесь не меньше месяца. Ошейник на собаке был очень сильно затянут. К ошейнику была привязана веревка, на ней висела собака.

Алина, которая заявила в милицию о повешенной собаке, говорит:

«Я только заявила в милицию, а нашла собаку не я, а другая женщина. Она об этом написала в социальных сетях, люди выразили свое сочувствие ей в комментариях, но никто так ничего и не сделал. Я решила вызвать милицию, так как считаю, что убивать собаку – это большое преступление и его нельзя просто так оставлять».

Это уже вторая повешенная собака в Могилеве за очень короткий срок. В конце января повешенную собаку нашли в том же микрорайоне – Гребенево. Молодой пес так провисел на дереве некоторое время перед тем, как люди все-таки вызвали милицию. На данный момент то преступление не раскрыто.

По словам Алины, следователь заявил, что по этому факту заведут уголовное дело по статье 339 УК «Жестокое обращение с животными».
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преступление совершили недалеко от частного сектора, где всегда много собак.
 
Новости дня
Новости разные
 
В отношении блогера Александра Кабанова завели уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика