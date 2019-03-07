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В отношении блогера Александра Кабанова завели уголовное дело
В отношении блогера из Березы Александра Кабанова завели уголовное дело. Об этом он сообщил сайту
Александр Кабанов — один из активистов, протестующих против строительства аккумуляторного завода в Бресте. Недавно он был в студии Еврорадио, где рассказывал об этих протестах. В четверг прошли обыски у родителей блогера и его девушки. А вот обыск по месту регистрации Кабанова правоохранители провести не смогли — был неправильно указан его адрес.
Александр Кабанов находится на свободе, его не задерживали.
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В отношении блогера из Березы Александра Кабанова завели уголовное дело. Об этом он сообщил сайту b-g.by. Заявление на него написал милиционер из Березы. Оно имеет...
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