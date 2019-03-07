ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США обвиняют Гульнару Каримову во взяточничестве и отмывании денег

08.03.2019 09:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
За многомиллионные взятки она помогала телекоммуникационным компаниям выйти на узбекский рынок.



Власти США обвинили дочь бывшего президента Узбекистана  Гульнару Каримову  и бывшего руководителя дочерней компании МТС в Узбекистане ООО "Уздунробит" Бехзода Ахмедова во взяточничестве и отмывании денег на сумму 865 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Нью-Йорка в четверг, 7 марта, пишет dw.com.

Обвинение считает, что в начале 2000-х годов Ахмедов и Каримова вступили в сговор, согласно которому Ахмедов должен был добиваться взяток от телекоммуникационных компаний, которые пытались выйти на рынок Узбекистана, а дочь экс-президента должна была использовать свое влияние на власти страны, чтобы помочь компаниям получить выгодные предложения на этом рынке.

Телекоммуникационные концерны признали свою вину


Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) с 2014 года проводили расследование в отношении трех компаний, торговавшихся на фондовых биржах США. Речь идет о российских компаниях "Вымпелком" (сейчас - Veon Ltd.) и МТС, а также шведской Telia Company AB (до переименования TeliaSonera). По данным расследования, в частности, "Вымпелком" и МТС использовали сеть подставных компаний и фиктивных контрактов о консультационных услугах, чтобы предоставлять взятки близким родственникам президента Узбекистана Ислама Каримова в обмен на доступ к телекоммуникационному рынку страны. 

6 марта компания МТС сообщила о заключении мирового соглашения с американскими регуляторами, согласно которому она выплатит штраф в размере 850 миллионов долларов. Ранее аналогичные решения приняли и другие фигуранты расследования. В феврале 2016 года "Вымпелком" договорился об условиях мирового соглашения с властями США по делу, выплатив 795 миллионов. В сентябре 2017 года Telia объявила, что выплатит штраф 965 миллионов США и Нидерландам.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За многомиллионные взятки она помогала телекоммуникационным компаниям выйти на узбекский рынок.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Щучине французы обещают сделать интерактивный музей, посвященный Шарлю де Голлю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика