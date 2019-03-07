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В Щучине французы обещают сделать интерактивный музей, посвященный Шарлю де Голлю

08.03.2019 09:41 — Разное | Партизан  
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В Щучине увековечат память Шарля де Голля.

Уже в этом году на здании завода «Автопровод» щучинцы откроют памятную информационную доску, а к 130-й годовщине со дня рождения Шарля де Голля в 2020 году здесь может появиться памятник национальному герою Франции, сообщает «Гродненская правда».



Об этом договорились на встрече в Щучинском райисполкоме Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс и председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник.

Шарль де Голль был в Щучине в годы Первой мировой войны (с июля по сентябрь 1916 года) в немецком лагере для военнопленных.

Дидье Канесс отметил, что детальные исторические исследования по этой теме продолжаются, так как артефактов и убедительных документов нет, существуют лишь письма соратника — французского офицера Сальмона, находившегося в плену вместе с де Голлем. Французская сторона искренне заинтересована в увековечении памяти своего президента и совместных культурно-исторических проектах со щучинцами.


— В перспективе в здании, в котором сейчас цех автотракторных комплектов ОАО «Завод «Автопровод», а в годы Первой мировой содержался пленный Шарль де Голль, разместится интерактивный музей со стилизацией времен Первой мировой войны. В апреле в райцентре и других местах Беларуси, связанных с историей Франции, побывает группа французских сенаторов, — пообещали французы.

 
 
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