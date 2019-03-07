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Роды в прямом эфире. Тысячи пользователей в сети наблюдают за беременной самкой жирафа из Нью-Йорка
Жираф Эйприл из нью-йоркского парка может родить в любой момент. Онлайн-трансляцию с ней запустили на YouTube.
В 2017-м пользователи сети по всему миру ждали около двух месяцев пока жираф Эйприл из Нью-Йорка принесет потомство.
На этот раз, руководство парка снова запустило онлайн-трансляцию для людей, которые хотят увидеть как Эйприл рожает пятого детеныша в прямом эфире.
На момент написания этого материала, онлайн-трансляцию на YouTube смотрело 20 тыс. человек.
Как пишет портал
Тем не менее, несмотря на явно выпирающий живот, сотрудники парка говорят, что это может произойти как через час, так и через несколько дней. Но, по их словам, пользователям не придется ждать два месяца, как это было два года назад.
Жираф Эйприл попала в Animal Adventure Park в Нью-Йорке в 2015-м, и сейчас ей 17 лет. Высота парнокопытного - чуть более 4,5 метров
Примечательно, что жирафы вынашивают своих детей около 15 месяцев - это самый большой срок беременности среди всех млекопитающих на Земле.
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Жираф Эйприл из нью-йоркского парка может родить в любой момент. Онлайн-трансляцию с ней запустили на YouTube.
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