Роды в прямом эфире. Тысячи пользователей в сети наблюдают за беременной самкой жирафа из Нью-Йорка

В 2017-м пользователи сети по всему миру ждали около двух месяцев пока жираф Эйприл из Нью-Йорка принесет потомство.





На этот раз, руководство парка снова запустило онлайн-трансляцию для людей, которые хотят увидеть как Эйприл рожает пятого детеныша в прямом эфире.





На момент написания этого материала, онлайн-трансляцию на YouTube смотрело 20 тыс. человек.



