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ЦИК Украины утвердил список кандидатов в президенты

08.03.2019 09:25 — Разное | Партизан  
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ЦИК Украины отменил регистрацию кандидатов в президента Украины журналиста Дмитрия Гнапа, народного депутата Дмитрия Добродомова (партия «Народный контроль») и внефракционного депутата Евгения Мураева, сообщается на сайте избиркома.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ранее ЦИК отменил регистрацию мэра Львова Андрея Садового и первого замкомандира сил специальных операций Сергея Кривоноса. Таким образом, из 44 зарегистрированных кандидатов предвыборную гонку покинули пятеро.

«Бюллетень для голосования в день выборов будет содержать фамилии 39 кандидатов на президентский пост и сведения о них», — заявили в ЦИК Украины.

Замглавы избиркома Евгений Радченко сообщил, что далее ЦИК уже не будет принимать заявления об отказе участвовать в выборах, передает агентство «Укринформ». «Штамп „Выбыл“ используется только в тех случаях, когда кандидат или лишен гражданства, или выехал на постоянное место жительства за границу и тому подобное — только в таких случаях», — пояснил Радченко.


По данным опроса социологического Центра Разумкова от 20 февраля, в сумме за всех отказавшихся от участия в выборах кандидатов были готовы проголосовать 4,3% из тех, кто пойдет на выборы: 2,2% за Садового, 1,7% за Мураева, 0,3% за Добродомова, 0,1% за Гнапа и 0,0% за Кривоноса.

Кривонос снялся с выборов в пользу действующего президента Петра Порошенко, Мураев — в пользу зампредседателя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула, Добродомов, Гнап и Садовой уступили лидеру партии «Гражданская позиция» Анатолию Гриценко.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.

 
 
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ЦИК Украины отменил регистрацию кандидатов в президента Украины журналиста Дмитрия Гнапа, народного депутата Дмитрия Добродомова (партия «Народный контроль») и...
 
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