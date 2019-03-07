В Минске задержали борисовчанина за распространение порнографии

Мужчина сообщил, что в одной из групп социальной сети «Вконтакте» молодой человек распространяет фото порнографического характера.
Личность нарушителя установили. Парень пояснил, что фотографии в сообществе он опубликовал для того, чтобы привлечь внимание девушки.
За подобные действия ответственность предусмотрена ч.2 ст. 343 УК Республики Беларусь (изготовление либо хранение с целью распространения с использованием глобальной компьютерной сети Интернет фото порнографического характера). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет, сообщила официальный представитель Московского РУВД Минска Анастасия Аникейчик.