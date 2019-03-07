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В Минске задержали борисовчанина за распространение порнографии

08.03.2019 11:20 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске задержали борисовчанина за распространение порнографии
Фото из открытых источников

Мужчина сообщил, что в одной из групп социальной сети «Вконтакте» молодой человек распространяет фото порнографического характера.

Личность нарушителя установили. Парень пояснил, что фотографии в сообществе он опубликовал для того, чтобы привлечь внимание девушки.

За подобные действия ответственность предусмотрена ч.2 ст. 343 УК Республики Беларусь (изготовление либо хранение с целью распространения с использованием глобальной компьютерной сети Интернет фото порнографического характера). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет, сообщила официальный представитель Московского РУВД Минска Анастасия Аникейчик

В Минске задержали борисовчанина за распространение порнографии
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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