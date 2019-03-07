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В Могилеве электробус ночью снес остановку - водитель не справился с управлением

08.03.2019 11:46 — Разное | Tut.by  
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В Могилеве в ночь на 8 марта электробус врезался в остановку в центре города. Никто при этом не пострадал, сообщили TUT.BY в ГАИ.


Фото: Павел Яцковский, vk.com/ilovemogilev

ДТП произошло в 00.55, рассказали в дежурной службе ГАИ УВД Могоблисполкома. Электробус ехал по маршруту № 4, когда на площади Орджоникидзе он выскочил на тротуар и снес остановочный пункт. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Ни водитель, ни кондуктор при этом не пострадали, подчеркнули в ГАИ. Были ли в салоне пассажиры, неизвестно.

Два электробуса Могилеву подарила китайская провинция Хунань к 750-летию областного центра. Их отправили на маршрут в январе 2018 года. Электробус зеленого цвета, который попал в ДТП, называется «Хунань», красного — «Могилев».

 
Теги: Могилев
 
 
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