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В Могилеве электробус ночью снес остановку - водитель не справился с управлением
В Могилеве в ночь на 8 марта электробус врезался в остановку в центре города. Никто при этом не пострадал, сообщили TUT.BY в ГАИ.
ДТП произошло в 00.55, рассказали в дежурной службе ГАИ УВД Могоблисполкома. Электробус ехал по маршруту № 4, когда на площади Орджоникидзе он выскочил на тротуар и снес остановочный пункт. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Ни водитель, ни кондуктор при этом не пострадали, подчеркнули в ГАИ. Были ли в салоне пассажиры, неизвестно.
Два электробуса Могилеву подарила китайская провинция Хунань к 750-летию областного центра. Их
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В результате ДТП никто не пострадал.
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