7 марта в городском Доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню женщин.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с праздничного мероприятия.
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Праздничный концерт, посвященный Дню женщин
08.03.2019 11:54 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
7 марта в городском Доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню женщин.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с праздничного мероприятия.
(Visited 1 times, 1 visits today)
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7 марта в городском Доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню женщин. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с праздничного мероприятия.
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