Чем живет автомобильная Европа? Серийные дебюты Женевского автосалона

По традиции первый крупнейший автосалон Старого света проходит каждую весну в Женеве. Впервые выставка в Швейцарии прошла в далеком 1905 году — нынче это одно из старейших и престижных автошоу в мире. В первой части обзора салона, открывшего свои двери перед широкой публикой 7 марта, речь пойдет о серийных новинках выставки.

Как и год назад, дефицита премьер в этот раз в Женеве не наблюдалось. Но есть одно «но»: речь в большинстве своем идет о различных концептах, дорогих суперкарах и роскошных автомобилях, о которых AUTO.TUT.BY расскажет позже. Серийные дебюты массовых производителей — сплошь плоды прагматизма. Кроме того, в появлении новых машин, по сути, не осталось никакой интриги: многие из дебютантов были рассекречены еще до начала работы выставки (среди них, например, новый Peugeot 208 , обновленные Mercedes V-класса и Mitsubishi ASX , Skoda Scala и Kamiq , Volkswagen T-Roc R ), а экспозиции в выставочном комплексе Palexpo все бледнее год от года.



Mitsubishi ASX

Впрочем, это касается автосалонов как самого явления — компании сознательно отказываются от ярких презентаций и стендисток вокруг машин, отдавая предпочтение онлайн-показам новинок. В этот раз в Женеве не было Ford, Jaguar Land Rover, Hyundai и Opel, а за Volvo «отдувалась» дочерняя контора Polestar со своим электрическим лифтбеком: его также впервые показали на отдельном мероприятии, которое шведы транслировали через интернет.



Mazda CX-30



Mazda CX-30

Производители продолжают бесконечное «перемешивание» одних и тех же узлов и агрегатов с различными вариантами кузовов и габаритов. И практически всегда на выходе — очередной паркетник. А Mazda со своей женевской новинкой и вовсе немного запутала. В ряду марки уже есть кроссоверы CX-3, CX-4 и CX-5, а теперь вот готов… CX-30, созданный на той же платформе, что и новое семейство Mazda 3. По замыслу японцев, новинка, насчитывающая в длину 4,39 м (колесная база — 2,65 м), займет нишу между CX-3 и CX-5 — в конкуренты CX-30 можно записать Nissan Qashqai, Peugeot 3008 и Skoda Karoq. Гамма двигателей будет включать бензиновые двигатели с гибридной надстройкой и дизель Skyactiv-D, точные характеристики которых Mazda озвучит ближе к моменту рыночного дебюта CX-30 в середине текущего года.



Mercedes CLA Shooting Brake



Mercedes CLA Shooting Brake

Компания Mercedes кроме модернизированного кроссовера GLC (подробности о нем — тут ) привезла в Женеву новое поколение стильного универсала CLA Shooting Brake. Новинка стала крупнее и вместительнее предшественника — длина составляет 4,69 м (+5 см), а объем багажника увеличен на 10 л (до 505 л). Появилась новая медиасистема MBUX, у которой есть возможность управления голосом и жестами, доработан комплекс электронных помощников. Моторная гамма идентична нынешнему A-классу — это 1,3- и двухлитровые турбо-«четверки» мощностью от 136 до 224 лошадиных сил (позже подоспеет «подзаряженная» AMG-версия универсала), а также 1,5-литровый турбодизель (116 сил). В Европе прием заказов на новый CLA Shooting Brake начнется летом.



Mercedes SLC Final Edition

А еще в Mercedes подготовили прощальные модификации сразу двух своих моделей. Во-первых, это родстер SLC Final Edition, с которым в этом году завершится история модели, изначально известной под аббревиатурой SLK и переименованной в SLC после рестайлинга в 2016 году. Выставленный в Женеве образец окрашен в солнечно-желтый цвет — как и первый SLK, дебютировавший в 1996 году в Турине (с тех пор родстер успел разойтись тиражом 710 тысяч единиц). Автомобили спецсерии получили отделку салона двухцветной кожей наппа со вставками «под карбон», алюминиевые декоративные вставки и максимальный набор допоборудования, под капотом на выбор — бензиновые моторы объемом 1,6 л, 2 л и 3 л мощностью от 156 до 390 «лошадок».



Mercedes-AMG S65 Final Edition



Mercedes-AMG S65 Final Edition

Особняком стоит седан S65 Final Edition от отделения Mercedes-AMG, решившего снять с производства «заряженную» модификацию с 6-литровым мотором V12 Biturbo (630 сил и 1000 Нм). У него черная окраска кузова с бронзовыми 20-дюймовыми колесами и декором экстерьера, салон отделан черной кожей и щедро декорирован карбоном и алюминием. Тираж S65 Final Edition составит 130 единиц.



SsangYong Korando



SsangYong Korando

SsangYong познакомила европейцев с новым поколением кроссовера Korando, который ранее уже был представлен в родной для компании Корее. В длину новый SUV достигает 4,45 м (почти на 4 см больше, чем у предшественника), беря под прицел Volkswagen Tiguan, колесная база также подросла (до 2,67 м), а объем багажника варьируется от 551 л до 1258 л со сложенными сиденьями заднего ряда. В Европе новый Korando будет доступен с двумя «четверками», отвечающими нормам Euro 6d-Temp — кроме 136-сильного дизеля 1.6 это новый 1,5-литровый бензиновый турбомотор с отдачей 163 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента. Коробки передач 6-ступенчатые — механика или автомат. К дилерам новый паркетник начнет поступать летом, позже в гамме появится версия на электротяге, обещают корейцы.



Audi A7 55 TFSI e Quattro

К слову, в Европе производители с выводом массовых электромобилей на рынок пока что осторожничают, отдавая предпочтение электрифицированным (гибридным) версиям уже существующих моделей с ДВС. У Audi — квартет новых «подзаряжаемых» гибридов TFSI e: седаны A6 и A8, «пятидверка» A7 и кроссовер Q5.



Audi Q5 55 TFSI e Quattro

Для A6, A7 и Q5 доступны сразу две гибридные версии с комбинацией из двухлитрового бензинового мотора и электродвигателя — 50 TFSI e и 55 TFSI e с отдачей силовых установок 295 и 363 лошадиных сил соответственно. В случае с седаном A8L 60 TFSI e Quattro «гибрид» включает трехлитровый V6, который на пару с электромотором развивает 443 силы и 699 Нм тяги. У всех гибридных Audi имеется тяговая батарея емкостью 14,1 кВтч, позволяющая проехать на электротяге до 40 км.



Kia Niro Plug-In Hybrid



Kia Niro Hybrid

Во втором квартале текущего года начнутся европейские продажи обновленного кроссовера Kia Niro Hybrid и его модификации Plug-In Hybrid с возможностью подзарядки от внешнего источника. Корейский гибрид получил незначительные изменения во внешности, в салоне обещаны улучшенные отделочные материалы, среди новых опций — 10,25-дюймовый дисплей мультимедиасистемы и виртуальная приборная панель Supervision с экраном диагональю 7 дюймов. В техническом отношении у Niro Hybrid ничего не изменилось: кроссоверы оснащаются бензиновым атмосферным мотором 1.6, электромотором и литий-полимерным аккумулятором с запасом энергии 1,56 кВтч или 8,9 кВтч для Niro Plug-In Hybrid с запасом электрохода до 49 км.



Kia e-Soul

Добрался до Европы и новый Soul: для покупателей в Старом свете он доступен исключительно с электрической силовой установкой с двумя вариантами емкости батарей и мощности — 39,2 кВтч и 136 лошадиных сил и 64 кВтч и 204 силы. В последнем случае блок батарей обеспечивает запас хода до 452 км по циклу WLTP. Новый e-Soul оснащен системой быстрой зарядки CCS мощностью 100 кВт, позволяющей пополнить емкость батареи с 20 до 80% за 42 минуты.



Renault Clio



Renault Clio

Как и ожидалось, в Женеве Renault рассказала о доступных для нового поколения Clio двигателях. Это бензиновый трехцилиндровый «атмосферник» SCe объемом 1 л (65 и 75 «лошадок»), новая литровая турбированная «тройка» TCe (100 сил), 1,3-литровый TCe совместной разработки с Daimler (130 сил), а также дизель Blue dCi 1.5 с двумя вариантами форсировки (85 и 115 сил). Коробки передач — 5-ступенчатая «механика», вариатор X-Tronic и 7-ступенчатый «робот» EDC. Кроме того, французы анонсировали гибридную модификацию Clio с обозначением E-Tech, но ее придется подождать до 2020 года — известно, что она получит комбинацию из нового бензинового мотора 1.6, двух электродвигателей и батареи емкостью 1,2 кВтч.



​ Subaru Forester e-Boxer ​



Subaru XV e-Boxer

Компания Subaru представила европейцам две модели, оснащенные гибридной установкой e-Boxer — кроме кроссовера XV это еще и Forester, сменивший поколения в прошлом году. Гибридная модификация «паркетника» является заменой дизельного варианта предшественника и имеет двухлитровый бензиновый «оппозитник» (150 сил и 194 Нм), а электромотор, развивающий дополнительные 16 сил и 65 Нм момента, встроен в вариатор Lineartronic. У европейских дилеров кроссоверы Subaru с установкой e-Boxer появятся осенью.