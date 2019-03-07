Радость своими руками

создают работники учреждения образования «Ясли — сад № 3 г. Городка» Анжела Амосова, Валентина Баюрова и Елена Самсоненко. Разные по профессии и возрасту, эти женщины объединены одним увлечением — вязанием. Ему и посвящают они каждую свободную минуту, превращая фантазии в реальность. Их руки не знают усталости, находчивость достойна удивления, а работы — восхищения!





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