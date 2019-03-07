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Правительство Финляндии отправлено в отставку за срыв социальных реформ
Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Johan Sipila) попросил в пятницу у президента Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) отправить кабинет министров в отставку.
Глава правительства согласился с просьбой премьер-министра.
Он попросил правительство продолжить работу до сформирования нового кабинета министров.
Причиной отставки правительства стал провал реформы здравоохранения и системы социального обеспечения, сообщает портал телерадиовещания Yle.
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Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Johan Sipila) попросил в пятницу у президента Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) отправить кабинет министров в отставку. Глава правительства...
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