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Правительство Финляндии отправлено в отставку за срыв социальных реформ

08.03.2019 11:54 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Johan Sipila) попросил в пятницу у президента Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) отправить кабинет министров в отставку.

Глава правительства согласился с просьбой премьер-министра.

Он попросил правительство продолжить работу до сформирования нового кабинета министров.

Причиной отставки правительства стал провал реформы здравоохранения и системы социального обеспечения, сообщает портал телерадиовещания Yle.

 

 
 
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Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Johan Sipila) попросил в пятницу у президента Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) отправить кабинет министров в отставку. Глава правительства...
 
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